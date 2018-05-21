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Гражданин Индии обманул своих сограждан в Кыргызстане на 23 тысячи долларов

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- Виктория Григоренко
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Гражданин Индии выманивал деньги из своих соотечественников, обещая им поступление в вузы КР. Об этом VB.KG сообщил начальник пресс-службы ГУВД Бишкека Адыл Оморов.

- Пока в милицию поступило два заявления – от мужчины, которого "предприимчивый" иностранец обманул на 14 тысяч долларов и девушки – на 9 тысяч. Однако даже сами пострадавшие предполагают, что речь может идти о гораздо больших суммах и потерпевших, - проинформировал Оморов.

Уточняется, что на данный момент подозреваемый водворен в ИВС ГУВД столицы. Следствие продолжается.

URL: https://www.vb.kg/370966
Теги:
ГУВД, Индия, мошенничество, Бишкек
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