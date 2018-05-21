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Взяла позвонить и сбежала. Таксист написал заявление на мошенницу

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- ВБ
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С заявлением в УВД Ленинского района обратился работник одной службы такси, он просит принять меры в отношении девушки в возрасте 25-30 лет, которая 24 апреля текущего года под предлогом позвонить с мобильного телефона заявителя, взяв сотовый телефон марки "Samsung S-4, скрылась в неизвестном направлении. Тем самым потерпевшему нанесен значительный материальный ущерб.

По данному факту следственной службой УВД Ленинского района было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 "Мошенничество" УК КР. При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудники УВД Ленинского района установили лицо, причастное к совершению данного преступления, и задержали 23-летнюю Б.к.А.

В настоящее время следствием проводится проверка на причастность подозреваемой к более чем 10 аналогичным фактам, из них по 8 фактам установлена причастность и возбуждены уголовные дела. В отношении подозреваемой судом избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Ведется следствие.

Уважаемые граждане, кто пострадал от преступных действий вышеуказанного лица, просим сообщить в УВД Ленинского района или по телефонам: 0(553) 102-419, (0555) 102-670, (0708) 54-07-50, (0700) 59-91-14, (0700) 39-65-05.

URL: https://www.vb.kg/370970
Теги:
Samsung, УВД, Ленинский район, мошенничество, Бишкек
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