Эпоха сома: устойчивость длиною в четверть века

"Надежный", "стильный", "неподдельный" - вот неполный список эпитетов, прозвучавших в адрес сома в его двадцать пятый день рождения. Что еще говорили о национальной валюте отечественные финансисты эксперты–международники?

Первый в СНГ

Представить современный Кыргызстан без сомов невозможно. Национальная валюта за 25 лет с момента появления глубоко вросла в нашу реальность, и теперь не верится, что когда-то в республике рассчитывались другими деньгами.

- Национальная валюта прошла сложный путь становления, неоднократно выдерживая суровые экзамены глобальных экономических кризисов. Денежно-кредитный суверенитет позволил сдержать инфляцию и не допустить значительного обесценения сома. Сегодня кыргызский сом состоялся, он стал одной из наиболее устойчивых валют на постсоветском пространстве, - этими словам президент Сооронбай Жээнбеков открыл международную конференцию, приуроченную к юбилею сома.

Президент уточнил, что экономическая безопасность, стабильность банковской и платежной систем, самостоятельное финансовое планирование и регулирование - это неполный перечень преимуществ, которые получил Кыргызстан после введения сома.

Рубеж в четверть века остался позади, и сейчас о кыргызской валюте говорят с уважением. Однако в начале девяностых, когда принималось сложное и рискованное решение о выходе из рублевой зоны, финансисты сильно сомневались, что деньги суверенного Кыргызстана не превратятся в бумажные фантики в первую пару-тройку лет.

- Кыргызстан собрался вводить в обращение свой сом на фоне финансового хаоса, царившего в экономиках бывших советских республик после распада СССР. Это было очень рискованно. В общем-то, никто особо не верил, что кыргызская валюта останется на плаву, - вспоминает член совета директоров Центрального банка России Сергей Игнатьев.

Руководство КР первым среди новорожденных государств - членов СНГ "созрело" для такого серьезного и важного шага. Собственная валюта появилась у нас даже раньше, чем в России и Казахстане. И это помогло республике не рухнуть в глубокую яму финансового кризиса. Сом обманул все самые пессимистические прогнозы: положил конец гиперинфляции, а со временем даже стал надежной опорой отечественной экономики.

Сегодня банковская система играет важную роль в финансовом обеспечении социально-экономического развития республики. Национальный банк успешно справляется с краткосрочной проблемой инфляции и устойчивости валютного курса.

- Решение о введении в обращение сома можно назвать прозорливым, оно было смелым и требовало от властей мужества. Сегодня кыргызская валюта, помимо всего прочего, считается символом национальной независимости. Народ имеет все основания, чтобы гордиться им. При его введении многие наблюдатели скептически отнеслись к живучести новой валюты. Но сом выстоял перед высокой инфляцией, проблемами с капиталом и в других сложных ситуациях, - заявил председатель Национального банка Швейцарии Томас Йордан.

Швейцарец убежден: случившееся - очень важный исторический урок для нашей страны. По его словам, эмитировав свою валюту, Кыргызстан подал пример другим государствам региона и создал предпосылки и условия для проведения независимой денежно–кредитной политики, тем самым закрепив свой суверенитет.

Почти как швейцарский франк

В 1993 году всего за пять дней в обращение ввели 1-, 5- и 20-сомовые купюры, а также разменные дензнаки номиналом в 1, 10 и 50 тыйынов. Нацбанк счел, что этих номиналов достаточно на первое время.

Первые деньги независимого Кыргызстана представляли собой весьма примитивные банкноты с наспех созданным дизайном и непродуманной системой защиты. Очевидцы говорят, что те купюры не вызывали особого доверия, их было трудно воспринимать всерьез.

Однако уже через год вышла новая линейка кыргызских денег. У этого сома появилось "лицо" исторических деятелей и три высоких номинала - 10, 50, 100 сомов, а также дополнительные защитные элементы. Дальше национальная валюта менялась только в лучшую сторону: регулятор четыре раза за четверть века совершенствовал дизайн и усиливал "броню" банкнот. Сегодня наши деньги практически невозможно подделать.

- В этом плане круче кыргызского сома только швейцарский франк. Это означает, что нам есть куда расти, - сказал председатель Национального банка Толкунбек Абдыгулов.

Эволюция внешнего вида сома - тема для отдельного разговора. Современные кыргызские деньги считаются одной из самой красивых валют мира.

- Степень защиты банкнот очень высока, так что жители КР могут быть спокойны: фальсификаций не будет. Вместе с тем кыргызские банкноты отражают культуру, идентичность, традиции вашей богатой и прекрасной страны. При этом при создании купюр используются передовые технологические процессы. Это удивительный симбиоз, - поделился мнением представитель французской компании Oberthur Fiduciaire Уилл Стампер.

Комплимент от Oberthur Fiduciaire дорогого стоит, поскольку компания, выигравшая тендер на изготовление кыргызских купюр в пять тысяч сомов, печатает самую сложную валюту в мире - евро.

В ноябре прошлого года семейство сомовых банкнот пополнилось стильной вертикальной купюрой достоинством в две тысячи сомов. Представительница нового поколения кыргызских денег сразу же завоевала народные симпатии. По достоинству ее оценили и профессионалы: банкнота стала победительницей престижного международного конкурса, где ее дизайн был признан самым красивым. Кроме того, как оказалось, титулованная купюра практически неприступна для фальшивомонетчиков.

- Над проектом по созданию этой банкноты работали 15 месяцев. Дизайн банкноты разработали в Нацбанке КР, а размещением защитных элементов занимались вместе со специалистами нашей компании. В этой купюре соединены традиционные и новые элементы защиты. К примеру, один из них используется в стодолларовой банкноте, другой - в фунтах и евро, - рассказал в ходе конференции в честь дня рождения сома представитель компании-изготовителя Crane Currency Сергей Пивень.

Гибкий и устойчивый

В свое время Национальный банк Кыргызстана не побоялся отпустить сом в свободное плавание. У республики не было огромных золотовалютных резервов, как у РФ и РК, например, позволяющих удерживать курс национальной валюты в определенном коридоре за счет интервенций.

В конечном счете это пошло на пользу нашим национальным деньгам и экономике страны в целом. Стоимость сома формировалась рыночным путем, была достаточно реалистичной, а значит, и устойчивой к внешним и внутренним финансовым потрясениям. Так что свою надежность сом доказывал не раз.

- Гибкость сома в сочетании с открытостью экономики послужила амортизатором и помогла быстро восстановиться после экономических шоков 2014 года, - заявил заместитель директора-распорядителя МВФ Тао Чжан.

Эксперт выразил уверенность, что стабильность сома и его вклад в экономическое процветание Кыргызстана будут только укрепляться благодаря работе Национального банка по модернизации основ денежно-кредитной политики.

К слову, денежно-кредитная политика главного банка страны успешно эволюционирует вместе с национальной валютой. Национальный банк рассматривает в перспективе постепенный переход к таргетированию инфляции.

- Что это значит? "Target" переводится как цель, то есть мы должны прийти к определенной цели. В начале года объявляется, что ожидается определенная инфляция, и центральный банк должен выполнить этот показатель, используя инструменты денежно-кредитной политики, - объяснил глава регулятора Толкунбек Абдыгулов.

По его словам, в настоящее время процесс находится на том этапе, когда уже таргетируется учетная ставка - процент, под который Национальный банк дает кредиты коммерческим банкам.

- По завершении этого этапа мы хотим достичь того, чтобы при изменении учетной ставки она отражалась на рынке и дошла до конечного получателя, то есть простого клиента банка. Если процентная ставка Нацбанком снижена, то процент кредита на рынке соответственно снижается, - сообщил Абдыгулов.

Переход к таргетированию инфляции, конечно, далеко не единственная задача Национального банка сегодня. От регулятора ждут многого: устойчивости национальной валюты, дешевых кредитов, надежных депозитов, расширения пространства для безналичных расчетов, благоприятных условий для инвесторов и скорейшего внедрения в нашу жизнь самых современных финансовых технологий.

Главные цели банкирам обозначил президент Сооронбай Жээнбеков:

- Необходимо создать благоприятные условия для мобилизации денежных ресурсов и обеспечения доступности банковских услуг. Важным направлением работы остаются вопросы повышения финансовой грамотности населения, роста инвестиций и притока капитала в экономику. Банковская система должна своевременно реагировать на глобальные изменения и развиваться с учетом новых технологических сдвигов. Как и прежде, главной задачей остается сохранение стабильности цен. А стабильная валюта позволит расширить горизонты экономического планирования, - подытожил глава государства.

Василиса МИХАЙЛОВА.