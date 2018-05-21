Погода
$ 68.32 - 68.53
€ 80.02 - 80.87

Граждане Кыргызстана на Курилах устроили акцию протеста

750  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Граждане Кыргызстана оказались заложниками Курильских островов. Известно, что они там трудятся на нескольких объектах Курильской программы на острове Парамушир, пишет Коммерсант.ру. И последние два месяца работодатель не выплачивает им зарплату. Кыргызстанцы остановили работы и потребовали погасить им долги по зарплате и вывезти с острова.

"Конфликт в тот день пытались решить с участием администрации муниципалитета, местных депутатов, полиции, прокуратуры и работодателя. Но он пока не разрешился", - рассказал "Интерфаксу" вице-мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников.

Кыргызстанцы, как пояснил Овсянников, работают на строительных объектах программы - двух арендных домов и спортивно-оздоровительного комплекса. Вице-мэр отметил, что их строительством занимается северокурильская компания ООО "СПИРО", в которой объясняют задержку зарплат отсутствием выплат со стороны заказчика.

Также он признался, что пока не представляет, как вывезти такое количество людей с острова. Сколько именно граждан Кыргызстана оказались заложниками Курил, неизвестно. "Я согласен, что 2 месяца не платить зарплату - это неправильно", - подчеркнул чиновник.

URL: https://www.vb.kg/370973
Теги:
зарплата, Россия, строительство, трудовая миграция, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  