Граждане Кыргызстана на Курилах устроили акцию протеста

Граждане Кыргызстана оказались заложниками Курильских островов. Известно, что они там трудятся на нескольких объектах Курильской программы на острове Парамушир, пишет Коммерсант.ру. И последние два месяца работодатель не выплачивает им зарплату. Кыргызстанцы остановили работы и потребовали погасить им долги по зарплате и вывезти с острова.

"Конфликт в тот день пытались решить с участием администрации муниципалитета, местных депутатов, полиции, прокуратуры и работодателя. Но он пока не разрешился", - рассказал "Интерфаксу" вице-мэр Северо-Курильского района Александр Овсянников.

Кыргызстанцы, как пояснил Овсянников, работают на строительных объектах программы - двух арендных домов и спортивно-оздоровительного комплекса. Вице-мэр отметил, что их строительством занимается северокурильская компания ООО "СПИРО", в которой объясняют задержку зарплат отсутствием выплат со стороны заказчика.

Также он признался, что пока не представляет, как вывезти такое количество людей с острова. Сколько именно граждан Кыргызстана оказались заложниками Курил, неизвестно. "Я согласен, что 2 месяца не платить зарплату - это неправильно", - подчеркнул чиновник.