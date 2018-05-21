Страшные черные тараканы появились в Бишкеке

В квартирах бишкекчан появились огромные черные тараканы. Об этом в Facebook написал пользователь Баха Абиджанович.

Как отмечается, размер новых "постояльцев" немалый – 5-6 сантиметров. Появляются они, как и традиционные рыжие тараканы, в ночное время и большом количестве.

Однако, как сообщил VB.KG Директор столичного департамента по профилактике заболеваний Центра госсанэпиднадзора Артур Буюклянов, в их ведомство с жалобами на новый вид насекомых пока никто не обращался. Хотя специалисты и знакомы с этими страшными насекомыми.

- Речь идет о мадагаскарских тараканах. Раньше их в домах горожан не было. Возможно, люди стали чаще путешествовать и завезли их с вещами. В принципе, при наличие сырых темных мест и достаточной кормовой базы, их распространение и приживаемость в новой среде не заставили себя долго ждать. Избавиться от нежеланных гостей можно любыми средствами химии, пригодными для борьбы с обычными тараканами. Они продаются во всех хозяйственных магазинах. Правда, их надо периодически менять, так как у тараканов со временем вырабатывается к ним устойчивость, - пояснил Буюклянов.

Директор Госэпиднадзора уточнил, что массового нашествия нового вида по городу пока не наблюдается.

- Да и обычных "прусаков" стало гораздо меньше, чем 10-15 лет назад. Это связано с тем, что граждане используют средства по борьбе с ними достаточно часто и, как показывает практика, весьма эффективно. Что же касается вытеснения ими привычных видов, то этого не произойдет. А вот их соседство вполне даже возможно, - добавил он.

Насчет того, что мадагаскарцев завезли туристы - это вполне вероятно - буквально на днях "Вечерка" писала о том, что кыргызстанцы стали больше путешествовать.

Как сообщал редакции председатель правления Ассоциации туризма КР Талант Токталиев, наиболее часто соотечественники выбирают Турцию, Египет, Таиланд, Дубай, Малайзию, Сингапур, Индонезию, Индию и… Мадагаскар. Видимо оттуда и привезли бишкекчане новых постояльцев в свои квартиры.