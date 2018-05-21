Текебаева, по версии его адвокатов, могут отпустить через 15 дней

Депутат Наталья Никитенко настаивает на том, что есть ряд неопровержимых доказательств невиновности Омурбека Текебаева. Об этом она заявила на пресс-конференции.

По ее словам, речь идет о времени преступления, местонахождении фигурантов уголовного дела и даже кабинете Омурбека Чиркешовича, на который в следственном эксперименте указал Модин, посредник в передаче взятки между Текебаевым и Маевским.

- Это неопровержимые, подтвержденные фактами доказательства. Первое, то, что по времени Текебаев не мог находится в этнокомплексе "Супара", на который ссылается следствие. Так как с 9.00 утра до 16.00 находился в правительстве, а с 17.00 на Конституционном совещании. Об этом свидетельствует и видео отечественных телеканалов. При этом распечатка табуляграммы с телефона Модина говорит о том, что и он в течение дня не приезжал в этнокомплекс. Однако на суде не только не истребовали схему передвижения Модина, но позже Бишкекский горсуд скрыл даже пришедший ответ от "Нур Телекома". Более того, 27 сентября судебный орган отправляет запрос оператору сотовой связи и, не дождавшись ответа, уже 2 октября выносит приговор Текебаеву. К тому же, супруга покойного владельца "Супара" сообщала, что посетить указанное место Текебаев мог лишь после 27 июня. Что говорит о неправомочности подобного решения и его политизированности, - отметила Никитенко.

Еще одним неоспоримым доказательством несправедливости приговора Омурбеку Чиркешевичу, по версии Никитенко, является ошибочно указанный Модиным во время следственного эксперимента кабинет политика.

По версии представителей "Ата-Мекена", бездоказательна и причастность к получению взятки Дуйшенкула Чотонова.

- На тот момент он был главой МЧС. Это был нестабильный период. Он находился сначала на экстренном совещании по югу, а в 11.00 вылетел в город Ош. Это неоднократно подтверждала и экс-президент Роза Отумбаева. Это может доказать и Исмаил Исаков, который находился вместе с ним в той поездке. Имеются у адвокатов и данные аэронавигации КР. Даже исходя из этих обстоятельств ясно, что Чотонов не мог организовать указанную встречу, - заверила Никитенко.

Депутат "Ата-Мекена" также озвучила предоставленные отелем "Хаятт" данные, что в тот момент в гостинице находился человек со схожей фамилией. А Маевский зарегистрирован не был. И якобы не пересекал границу Кыргызстана.

- Поэтому мы считаем, что суду необходимо возбудить и пересмотреть дело Омурбека Текебаева. А также привлечь к ответственности тех судей, которые вынесли заведомо неправомочное решение. Тем более, что после заявлений с высоких трибун о необходимости судебной системы действовать в законодательном русле, общество ждет реальных результатов. Самое подходящее время восстановить справедливость и пересмотреть дело Текебаева без политического давления и подоплеки, - завершила свое выступление Наталья Никитенко.

Напомним, политик был задержан в феврале 2017 года по подозрению в получении 1 млн долларов в 2010 году от гражданина РФ Леонида Маевского за содействие в покупке акций компании "Мегаком". Верховный суд в конце 2017 оставил в силе решение первой инстанции, приговорив Текебаева к восьми годам лишения свободы с конфискацией имущества.

В свою очередь адвокаты Текебаева подтвердили, что готовы передать материалы в Генпрокуратуру. И утверждают, что пересмотр дела может занять до 15 дней. После чего, верят сторонники Текебаева, он должен выйти на свободу...

Стоит отметить, что все, заявленное сегодня Натальей Никитенко - не "вновь открывшиеся обстоятельства". Все доводы сторонников Текебаева уже были озвучены и изучены в рамках судебного разбирательства. Поэтому предугадать, какой ответ будет получен из генпрокуратуры - сложно.

Будем наблюдать.