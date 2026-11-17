Власти Афганистана заинтересованы в привлечении российских компаний к строительству небольших нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ), поставкам нефтепродуктов и разработке месторождений полезных ископаемых. Об этом заявил глава Совета по деловому сотрудничеству с Афганистаном при Торгово-промышленной палате России Дмитрий Антонов.

По его словам, афганская сторона заинтересована в российских инвестициях в горнодобывающую отрасль. Антонов отметил, что природные ресурсы страны позволяют рассчитывать на развитие совместных проектов по добыче полезных ископаемых, что также поможет сбалансировать взаимную торговлю.

В частности, речь идет о строительстве мини-НПЗ и увеличении поставок российских нефтепродуктов. Россия также намерена расширять экспорт муки и кондитерских изделий, включая печенье.

15 соглашений на $103 млн

12 ноября в Кабул прибыла российская делегация во главе с вице-премьером Алексеем Оверчуком. В ее состав вошли более 70 представителей российского бизнеса.

По итогам переговоров афганские и российские компании подписали 15 соглашений и меморандумов о сотрудничестве общей стоимостью $103 млн.

Среди основных направлений торговли - поставки из России медикаментов, пшеницы, муки, растительного масла и энергетического оборудования. Афганская сторона намерена расширять экспорт сельскохозяйственной продукции, прежде всего свежих и сушеных фруктов, включая гранаты.

Торговля между странами растет

По словам Алексея Оверчука, товарооборот между Россией и Афганистаном за первые восемь месяцев 2026 года превысил $349 млн, увеличившись более чем вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Афганская сторона также предложила российскому бизнесу участвовать в проектах по добыче полезных ископаемых, строительству дорог, железнодорожной инфраструктуры, предприятий и созданию специальных экономических зон.

В Кабуле рассчитывают, что российские инвестиции будут способствовать развитию промышленности, созданию рабочих мест и расширению экспортных возможностей страны.

Россия официально признала правительство талибов в июле 2025 года и остается единственной страной, сделавшей такой шаг. Экономическое сотрудничество с Афганистаном развивается на фоне стремления Кабула расширить международные торговые связи и привлечь иностранные инвестиции.