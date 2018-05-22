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Абылгазиев встретился с исполнительным директором Centerra Gold Inc. Перри

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев 22 мая встретился с исполнительным директором компании "Centerra Gold Inc." Скотом Перри, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные со Стратегическим соглашением, подписанным 11 сентября 2017 года. Глава правительства Мухаммедкалый Абылгазиев отметил, что благодаря проекту "Кумтор", который составляет основу активов компании "Centerra Gold Inc.", она входит в число наиболее крупных мировых горнодобывающих компаний.

"Правительство осознает значимую роль проекта "Кумтор" в экономике страны. Также стоит отметить, что этот проект привлекает общественное внимание и все переговоры сторон и принимаемые решения должны быть прозрачными и в интересах общественности. И мы приветствуем те шаги, которые сделаны руководством компании "Центерра" по формированию прозрачной системы управления проектом "Кумтор" и расширению рамок финансирования природоохранных мероприятий. Вместе с тем необходимо достичь определенного прогресса по вопросам охраны окружающей среды и социального партнерства в рамках реализации инвестиционного проекта", - подчеркнул Мухаммедкалый Абылгазиев.

В свою очередь исполнительный директор компании "Centerra Gold Inc." Скот Перри отметил, что приложит все усилия для сближения позиции Кыргызской Республики и Совета директоров компании.

URL: https://www.vb.kg/370990
Теги:
Centerra Gold Inc., Кумтор, горнодобывающий сектор, Канада, правительство, Кыргызстан, Мухамметкалый Абулгазиев
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