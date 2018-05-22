В Кызыл-Кие закрывают интернат для сирот. Где они теперь будут учиться?

Группа жителей города Кызыл-Кыя Баткенской области выступает против закрытия школы-интерната для сирот с общежитием имени И.Абдырахманова.

Решение о закрытии интерната было принято Министерством образования и науки КР в 2013 году, а до 2018 года предусмотрена его оптимизация. В этой связи в прошлом году в городе Кызыл-Кыя прекратили прием учащихся в интернат. В этом году после окончания учебного года его планируют закрыть полностью.

"Этот интернат хотят передать в частные руки. Но тут обучаются сироты и дети, оказавшиеся в сложной жизненной ситуации. Им нужен этот интернат, ведь в обычные школы они ходить не могут", - сказала Маматбекова.

По некоторым данным, на месте школы-интерната хотят открыть детский сад. Но местные власти сообщили, что там планируется построить новую школу.

"Мы тоже думаем о нуждах людей и обращались в Министерство образования об аннулировании ранее принятого решения о закрытии интерната. Но с другой стороны говорят, что хотят построить школу-гимназию, где эти сироты смогут продолжить обучение, хотя точной информации пока нет. Но главное, что здание не перейдет в руки частникам", - сказал вице-мэр города Асылбек Маткалыков.

В Советское время в данной школе-интернате обучались дети чабанов, а сейчас около 200 сирот, полусирот и детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, из Ошской и Баткенской областей.

Народную новость прислала Нурзада.