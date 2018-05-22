Погода
$ 68.31 - 68.54
€ 80.36 - 81.20

11-летнему Ырыскельди с рядом заболеваний нужна помощь

162  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

11-летний Момункулов Ырыскельди с заболеванием ДЦП, симптоматической эпилепсией и остеохондропатией бедра нуждается в помощи.

Сыну всего 11 лет, и у него все еще впереди. Он умный и смышлёный мальчик.

Его мама Акматова Жыпаркуль работает уборщицей в гос.учреждении, где ее заработная плата составляет всего 2 тысячи сом. В данное время она не выходит на работу по причине того, что ее сын нуждается в постоянном лечении и уходе.

Сами они живут в общежитии, где нет необходимых условий, что очень затрудняет ежедневный уход за сыном.

Акматова Ж. просит неравнодушных соотечественников помочь ей, вдове и единственной кормилице в семье в сложившейся ситуации, так как ее заработанная плата в размере 2 тыс.сом - не позволяют ей в полной мере помочь ее сыну, который еще принесет пользу обществу.

Желающие помочь Акматовой Жыпаркуль могут связаться с ней по номерам тел: 0 708 784851, 0773 701532 или перечислить средства на банковский счет: Номер счета в Банке "KICB" KGS 1280016047713101, БИК 128001.

В рубрику Народная новость написал Эрлан.

URL: https://www.vb.kg/370995
Теги:
благотворительность, здоровье, Минздрав, Министерство социального развития
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  