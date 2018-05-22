11-летнему Ырыскельди с рядом заболеваний нужна помощь

11-летний Момункулов Ырыскельди с заболеванием ДЦП, симптоматической эпилепсией и остеохондропатией бедра нуждается в помощи.

Сыну всего 11 лет, и у него все еще впереди. Он умный и смышлёный мальчик.

Его мама Акматова Жыпаркуль работает уборщицей в гос.учреждении, где ее заработная плата составляет всего 2 тысячи сом. В данное время она не выходит на работу по причине того, что ее сын нуждается в постоянном лечении и уходе.

Сами они живут в общежитии, где нет необходимых условий, что очень затрудняет ежедневный уход за сыном.

Акматова Ж. просит неравнодушных соотечественников помочь ей, вдове и единственной кормилице в семье в сложившейся ситуации, так как ее заработанная плата в размере 2 тыс.сом - не позволяют ей в полной мере помочь ее сыну, который еще принесет пользу обществу.

Желающие помочь Акматовой Жыпаркуль могут связаться с ней по номерам тел: 0 708 784851, 0773 701532 или перечислить средства на банковский счет: Номер счета в Банке "KICB" KGS 1280016047713101, БИК 128001.

В рубрику Народная новость написал Эрлан.