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"Летят" кадры: кто из руководителей ведомств сегодня уйдет с поста?

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- Марина Осипова
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Источники утверждают, что буквально сегодня с поста председателя Государственной налоговой службы при Правительстве КР должен уйти Октябрь Абдыкаимов. И якобы на его место придет ныне глава Социального фонда КР Тенизбек Абжапаров. В пресс-службах обоих ведомств эту информацию не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть.

Пресс-представители госструктур лишь уточнили, что Абдыкаимов находится на рабочем месте, а Абжапаров на выезде.

Также источники сообщают, что потерять работу могут начальники Ошской и Баткенской таможен. Получить комментарий от представителей Таможенной службы на данный момент также не удалось.

В правительстве официально также пока не смогли подтвердить или опровергнуть полученную информацию.

Будем наблюдать.

URL: https://www.vb.kg/370996
Теги:
ГТС, кадры, правительство
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