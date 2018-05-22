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Война грузоперевозчиков: есть ли решение конфликта?

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- Виктория Григоренко
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Проблема на рынке грузоперевозок неоднозначная из-за наличия 80 процентов водителей "нелегалов" и резидентов из других стран. Об этом VB.KG сообщил экономист Марат Мусуралиев.

По его словам, это связано с непродуманной патентной системой.

- Патент оформляет, насколько мне известно, 5 процентов юридических лиц и лишь 15 физических. Остальные возят грузы по перепродаваемым патентам. В различных соцсетях и на WhatsApp каналах водители за пару тысяч сомов перепродают такие налоговые разрешение друг другу. Например, я могу спокойно заниматься перевозкой по патенту, купленному моим соседом. Если остановят, можно сказать, что работаю у него шофером. И спокойно ездить с "липой" по всей территории ЕАЭС. И вот это, действительно, проблема, - пояснил Мусуралиев.

Экономист уточнил, что в той же России эту проблему решить удалось.

- Там запрещены патенты для грузоперевозчиков. Если россиянин, например, покупает фуру, то обязан автоматически регистрироваться как частный предприниматель. Так как понятно, что ездить по своим личным, а не коммерческим нуждам в соседнюю деревню на большегрузе никто не будет. Следовательно, ежемесячно им начисляется налог на прибыль и обязательное отчисление в соцфонд. Думаю, и нашему ГНС требуется упорядочить эту систему. Поэтому поднимая тарифы грузоперевозчики забывают, что и у самих не все "чисто", - подчеркнул Мусуралиев.

А вот относительно присутствия на рынке перевозок резидентов из других стран, экономист поддержал отечественных водителей фур.

- К сожалению, в Кыргызстане 95 процентов всех перевозок приходится на самый неэффективный во всех отношениях вид транспорта – автомобильный. Железнодорожный занимает лишь 4 процента в этом списке. Именно этим и пользуются иностранные фирмы из "третьих" для ЕАЭС стран. Ведь совершая перевозки под "флагом" КР с нашими номерами, они охватывают беспрепятственно весь рынок Союза, включая Кыргызстан, тогда как и без них этот рынок переполнен... В итоге они действительно сбивают цены и заставляют отечественных водителей работать за бесценок. Причем, если водители зачастую избегают налоговых обложений, то крупные компании платят их полностью. И это серьезная проблема, - считает Мусуралиев.

Бороться с засильем иностранных резидентов-перевозчиков экономист предложил проверкой трудовых разрешений у иностранных перевозчиков, пусть и работающих от фирмы.

- А также определенными нормами законодательного приоритета отечественных перевозчиков над иностранными. Так, разрешения и лицензии на этот вид деятельности в первую очередь выдают своим, а уже оставшиеся – иностранцам. И это не только регулирует их количество на рынке, но и исключает подобные забастовки и конфликты. К тому же, необходима работа по выявлению иностранцев - трудовых нелегалов - и со стороны профильных ведомств. Например, остановили пограничники фуру, за рулем которой находится представитель "третьей" страны, проверьте у него и разрешение на работу. Регистрировать всех своих работников фирме явно будет накладно. Что скажется в пользу отечественных компаний. Например, в России штраф за отсутствие разрешения на труд для работника – 60 тысяч рублей, а для фирмы – 800 тысяч. К тому же, каждый зарегистрированный трудовой мигрант будет приносить определенные налоговые отчисления. Думаю, правительство также заинтересовано в подобном доходе. И сделать это просто – нужно лишь законодательно урегулировать, легализовать и проконтролировать эту сферу бизнеса, - резюмировал Мусуралиев.

А вот "воевать" против перевозчиков из России или других стран Союза, по мнению экономиста, не только бесполезно, но и вредно.

- Свободное перемещение товаров и рабочей силы – обязательное требование Евразийского экономического союза. Да и по своему количеству наших в разы меньше, чем россиян и казахов – не хватит и на одну область РФ. Поэтому решать проблему нужно исключительно внутри Кыргызстана, - добавил Мусуралиев.

URL: https://www.vb.kg/370999
Теги:
грузоперевозки, Россия, ЕАЭС, конфликт, Кыргызстан
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