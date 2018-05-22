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Строительная компания "наколола" государство на более 118 миллионов сомов

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- ВБ
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Прокуратурой города Ош возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных статьями 304 (злоупотребление должностным положением) и 221 (злоупотребление полномочиями служащими коммерческих или иных организаций) Уголовного кодекса КР, по факту причинения материального ущерба государству при строительстве многоэтажного жилого дома для сотрудников органов внутренних дел.

Установлено, что в августе 2016 года УВД Ошской области и Объединенная дирекция строящихся предприятий (ОДСП) МВД КР заключили договор с ОсОО "П." на строительство 12-этажного жилого дома.

Вместе с тем установлено, что в ноябре 2017 года ОсОО "П." обратилось в межрайонный суд Ошской области с исковым заявлением к ОДСП МВД КР и УВД города Ош. В исковом заявлении ОсОО "П." просило включить разницу в объем выполненных работ 1 тыс. 638 тонн арматуры и 4 тыс. 437 кубометров бетона на общую сумму свыше 118 млн 777 тыс. сомов.

Решением межрайонного суда Ошской области от 12 февраля 2018 года исковое заявление ОсОО "П." удовлетворено.

В результате необоснованного включения в объем выполненных работ вышеуказанной разницы, государству причинен материальный ущерб на сумму свыше 118 млн сомов.

Данное уголовное дело передано в компетентный орган для организации расследования. Кроме этого, прокуратурой города Ош на решение межрайонного суда Ошской области от 12 февраля 2018 года внесено апелляционное представление в Ошский областной суд.

URL: https://www.vb.kg/371001
Теги:
Ош, Ошская область, суд
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