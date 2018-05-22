В столице демонтировано 769 самовольно установленных рекламных конструкций

В Бишкеке участились случаи самовольного размещения рекламных конструкций без получения соответствующих разрешений.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Кыргызской Республики Управлением землепользования и строительства проводится систематическая работа по освобождению городских улиц столицы от незаконной рекламной продукции.

С начала этого года в ходе проведенных мероприятий демонтировано 769 рекламных конструкций.

Законодательством не допускается размещение различных информационных материалов на деревьях и других зеленых насаждениях.

Управление землепользования и строительства призывает владельцев во избежание привлечения к административной ответственности в срочном порядке демонтировать самовольно установленные объекты.