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В столице демонтировано 769 самовольно установленных рекламных конструкций

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- ВБ
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В Бишкеке участились случаи самовольного размещения рекламных конструкций без получения соответствующих разрешений.

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Кыргызской Республики Управлением землепользования и строительства проводится систематическая работа по освобождению городских улиц столицы от незаконной рекламной продукции.

С начала этого года в ходе проведенных мероприятий демонтировано 769 рекламных конструкций.

Законодательством не допускается размещение различных информационных материалов на деревьях и других зеленых насаждениях.

Управление землепользования и строительства призывает владельцев во избежание привлечения к административной ответственности в срочном порядке демонтировать самовольно установленные объекты.

URL: https://www.vb.kg/371002
Теги:
мэрия, реклама, Бишкек
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