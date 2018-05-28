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Власти Кыргызстана игнорируют разработки наших ученых

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- Андрей Заверухин, Оксана Гут
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Некогда известный во всем мире институт автоматики и информационных технологий НАН КР сегодня оказался совершенно невостребованным собственным государством. С 1996 года ни один из 40 объектов интеллектуальной собственности не был внедрен в отечественное производство.

Разработки ученых от "умных" счетчиков до систем навигации пылятся в старом выставочном зале института. Для того, чтобы продолжать исследовательские работы, Академии наук требуется соответствующее финансирование. Если бы эта проблема была решена, возможно, Кыргызстан еще бы потряс мир своими открытиями.

По крайней мере, потенциал пока еще есть. К сожалению, интеллектуальная элита не молодеет. А молодые кадры в Национальной академии наук мизерными зарплатами не удержишь.

Редакция VB.KG побывала в институте автоматики и информационных технологий с экскурсией.

URL: https://www.vb.kg/371003
Теги:
Аскарбек Шадиев, Осмонбек Артыкбаев, наука, президент, Бишкек, Кыргызстан, Академия наук
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Комментарии
не понятно
28.05.2018, 14:32

для чего тогда вообще нужна нам академия наук, если   не используются разработки местных  ученых, за границей создатели и созидатели мультимиллиардерами становятся, как гениальный,  ныне покойный Стив Джобс, а  у нас в нищете прозябают! 

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Чел
28.05.2018, 15:10

Говорит как простолюдин, но никак не академика. А разработки пылятся потому, что для продвижения нужны деньги, которых у них нет.

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Мама мия
28.05.2018, 15:18

как говорят евреи "Если ты такой умный - то чего тогда такой бедный?". Во всем мире настоящие разработчики идут не к чиновникам, а к тем, у кого есть деньги, к бизесменам. Чтобы монетиризировать разработку - действительно нужны мозги. А если сидят жалуются, что их разработки скопировали и другие на этом богатеют - значит уже пора закрывать контору. 

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