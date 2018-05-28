Власти Кыргызстана игнорируют разработки наших ученых

Некогда известный во всем мире институт автоматики и информационных технологий НАН КР сегодня оказался совершенно невостребованным собственным государством. С 1996 года ни один из 40 объектов интеллектуальной собственности не был внедрен в отечественное производство.

Разработки ученых от "умных" счетчиков до систем навигации пылятся в старом выставочном зале института. Для того, чтобы продолжать исследовательские работы, Академии наук требуется соответствующее финансирование. Если бы эта проблема была решена, возможно, Кыргызстан еще бы потряс мир своими открытиями.

По крайней мере, потенциал пока еще есть. К сожалению, интеллектуальная элита не молодеет. А молодые кадры в Национальной академии наук мизерными зарплатами не удержишь.

Редакция VB.KG побывала в институте автоматики и информационных технологий с экскурсией.