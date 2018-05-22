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Жээнбеков недоволен - чиновники не содействуют судебной реформе

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- ВБ
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков подписал Указ "О некоторых мерах, принимаемых в рамках проводимой судебной реформы".

Главная цель настоящего Указа - продвижение проводимой судебно-правовой реформы.

Принимая во внимание серьезность проблем, порождаемых состоянием судебно-правовой системы, в целях эффективного продвижения процесса реализации новых Уголовного кодекса, Кодекса о проступках, Кодекса о нарушениях, Уголовно-процессуального кодекса, Уголовно-исполнительного кодекса и иных сопутствующих законов, принятых в рамках проводимой судебно-правовой реформы в Кыргызской Республике, подготовлен данный Указ Президента Кыргызской Республики.

С 1 января 2019 года вступают в действие новые Уголовный кодекс Кыргызской Республики, Кодекс Кыргызской Республики о проступках, Кодекс Кыргызской Республики о нарушениях, Уголовно-процессуальный кодекс Кыргызской Республики, Уголовно-исполнительный кодекс Кыргызской Республики и иные сопутствующие им законы. Данное законодательство уголовно-правового блока имеет стратегический характер в обеспечении защиты прав человека и играет важную роль в развитии жизнеспособной государственной системы и современной экономики. С принятием нового законодательства была проведена гуманизация, декриминализация и депенализация уголовного судопроизводства, национальное законодательство в большей степени приблизилось к международным стандартам в сфере прав человека, доступа к правосудию, обозначен отход от старой правовой культуры.

Реализация кодексов и законов предполагает вовлечение в этот процесс целого ряда исполнительных, правоохранительных органов, органов прокуратуры, судов, системы исполнения наказаний, адвокатуры, юридических факультетов высших учебных заведений, а также органов местного самоуправления. Требуется проведение согласованного комплекса мероприятий по внедрению нового законодательства, совершенствованию деятельности судебно-правовых органов, их структурной перестройки, уточнению полномочий, решению целого ряда организационных, нормативно-правовых, финансовых, материально-технических и иных задач.

Недооценка подготовительной деятельности к внедрению кодексов может привести к тому, что названные кодексы в обозначенные законом о их введении в действие сроки могут не вступить. Такая ситуация может отодвинуть прогрессивные идеи, заложенные в новых кодексах, на неопределенный срок и не позволит завершить начатые реформы.

Практическая реализация кодексов уже начата. Правительство движется в обозначенном направлении реформ, проведены некоторые начальные мероприятия. Однако работа ведется медленно и не системно. Уменьшается время на проведение подготовительных мероприятий для вступления кодексов и законов. Принимаемые исполнительными, правоохранительными, судебными органами меры не дают желаемых результатов из-за отсутствия между ними согласованных действий.

Со стороны руководителей министерств и ведомств нет заинтересованного вовлечения и четкого контроля за продвижением реформы, что приводит к попыткам некоторых субъектов законодательной инициативы к изменению концепции новых кодексов, что равносильно возвращению к старому законодательству и практике.

Необходимо установить основными приоритетами реализации нового уголовного законодательства внедрение системы Единого учета преступлений, проступков, нарушений и введение института пробации. Данные системы должны начать функционировать с 1 января 2019 года. Государственные органы, вовлеченные в процесс реализации кодексов, должны быть подготовлены, сотрудники обучены.

Остается проблемной реализация прав человека по получению гарантированной государством юридической помощи как по уголовным, там и гражданским и административным делам.

Учитывая все это, принятый Указ Главы государства призван дать новый импульс системному продвижению судебно-правовой реформы.

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URL: https://www.vb.kg/371006
Теги:
правительство, президент, судебная реформа, Сооронбай Жээнбеков
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