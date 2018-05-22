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Верховный суд оставил приговор по делу Аиды Саляновой без изменений

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- Оксана Гут
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В Верховном суде завершились слушания по делу экс-генпрокурора, экс-депутата Жогорку Кенеша Аиды Саляновой. Ранее рассмотрение надзорной жалобы на решение судов предыдущих инстанций по данному делу откладывалось несколько раз.

Напомним, в конце 2016 года Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении Аиды Саляновой по ст. 304 ("Злоупотребление должностным положением") УК КР. Согласно обвинению, будучи министром юстиции в 2010 году она незаконно продлила адвокатскую лицензию небезызвестному Алексею Елисееву - партнеру Максима Бакиева.

Ленинским судом Аида Салянова осуждена на пять лет с конфискацией имущества. Отсрочка исполнения решения суда - 12 лет, пока ее младшей дочери не исполнится 14 лет.

Бишкекский городской суд оставил это решение в силе. В феврале Салянову лишили мандата депутата Жогорку Кенеша.

Сегодня, 22 мая, Верховный суд приступил к прениям сторон.

Общественный защитник Аиды Саляновой Нурлан Садыков обратился к председательствующему судье Каныбеку Бокоеву с просьбой оправдать его подзащитную. По его словам, при рассмотрении уголовного дела судами предыдущих инстанций были допущены нарушения, а само дело - политически мотивированно.

Коллегу поддержала общественный защитник Рабига Сыдыкова, которая отметила, что в деле Саляновой отсутствует состав преступления.

- Уголовное дело Аиды Саляновой не имеет признака преступления. Государство не понесло никакого ущерба. Аида Салянова в бытность министром юстиции была обязана возобновить адвокатскую лицензию Алексею Елисееву, который на то время еще не был признан осужденным. В постановлении о возбуждении уголовного дела искажены факты. Это говорит о фальсификации. Материалы дела сфабрикованы, а следствие проводилось с нарушением норм процессуального законодательства, - заявила Садыкова.

Позже перед судом выступила сама Аида Салянова.

- Против меня была развернута целая клеветническая кампания по законам Геббельса – "чем чудовищнее ложь, тем охотнее в неё поверят". Транслировал ее ОТРК. Власть опиралась на лжецов и клеветников. Я лично видела докладную записку на имя Атамбаева, составленную на меня ГКНБ. Придумали 300 автомобилей моему супругу, - рассказала подсудимая.

После того, как все стороны высказались, судебная коллегия Верховного Суда удалилась в совещательную комнату. Участники процесса ждали оглашения приговора более часа.

В итоге судебная коллегия ВС, в состав которой вошли Каныбек Бокоев, Арзыбек Акыев и Болотбек Акматов, постановила приговор предыдущих инстанций в отношении экс-генпрокурора, экс-депутата Аиды Саляновой оставить без изменений.

"Позор судьям!" - скандировали присутствующие на заседании сторонники Саляновой, возмущенные приговором.

URL: https://www.vb.kg/371007
Теги:
Аида Салянова, Алмазбек Атамбаев, Верховный суд, коррупция, политика, Жогорку Кенеш, Генеральная прокуратура, Министерство юстиции
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