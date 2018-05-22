Сегодня коллективу ГНС будет представлен новый председатель Абжапаров!

Только что источники в правительстве подтвердили VB.KG, что сегодня, в 18.00 коллективу Центрального аппарата Государственной налоговой службы при Правительстве КР будет представлен новый председатель. Информация "Вечерки" подтверждается, это Тенизбек Абжапаров, до сегодняшнего дня занимавший пост председателя Социального фонда КР.

Куда уйдет Октябрь Абдыкаимов, последнее время возглавлявший налоговую службу, неизвестно.

А пост председателя Соцфонда, скорее всего, займет Член правления Социального фонда КР, первый заместитель председателя Социального фонда КР Медер Ирсалиев.

О Тенизбеке Абжапарове известно следующее: Родился 9 января 1970 года в Узгенском районе Ошской области. Женат, трое детей.

Образование: 1987 - 1993 Кыргызский государственный университет, факультет Учетно-экономический Бухгалтерский учет, контроль и анализ хозяйственной деятельности. Классный чин: Государственный советник государственной службы третьего класса.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ОПЫТ

С 2016 – ПО Н/В Социальный фонд Кыргызской Республики

Председатель

2013 – 2016 Социальный фонд Кыргызской Республики

Первый заместитель председателя

2009 – 2013 Социальный фонд Кыргызской Республики,

Заместитель председателя

2003 – 2009 Социальный фонд Кыргызской Республики

Начальник управления доходов

2002 – 2003 Социальный фонд Кыргызской Республики

Начальник управления внутреннего аудита

1998 – 2002 Министерство финансов Кыргызской Республики

Начальник отдела аудита бюджетных учреждений и подведомственных организаций Управления внутреннего аудита

1997 – 1998 Министерство финансов Кыргызской Республики,

Ведущий специалист отдела аудита системы казначейства Управления внутреннего аудита

1997 – 1997 Министерство финансов Кыргызской Республики

Ведущий специалист отдела внутреннего аудита

1995 – 1997 Министерство финансов Кыргызской Республики

Главный специалист отдела макроэкономики, финансово-кредитной политики

1995 – 1995 ОсОО "Z&M"

Главный бухгалтер

1993 – 1995 ОсОО "Саркент" ЛТД,

Главный бухгалтер

НАГРАДЫ: Почетная грамота Правительства КР

Нагрудный знак "Отличник Социального фонда КР"

Нагрудный знак "Отличник финансово-экономической работы"

Нагрудный знак "Отличник налоговой службы"