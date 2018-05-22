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Глава МИД КР Абдылдаев встретился с Генсеком ОБСЕ Гремингером

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- ВБ
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22 мая в Бишкеке состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, который посещает Кыргызстан с визитом по приглашению кыргызской стороны, сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы взаимодействия Кыргызстана с ОБСЕ и выразили намерение в укреплении сотрудничества. ОБСЕ продолжит оказывать поддержку правительству Кыргызской Республики в реализации приоритетных задач в рамках реализации национальных стратегических документов развития страны.

URL: https://www.vb.kg/371012
Теги:
МИД, ОБСЕ, Эрлан Абдылдаев, Кыргызстан
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