Глава МИД КР Абдылдаев встретился с Генсеком ОБСЕ Гремингером

22 мая в Бишкеке состоялась встреча Министра иностранных дел Кыргызской Республики Эрлана Абдылдаева с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, который посещает Кыргызстан с визитом по приглашению кыргызской стороны, сообщает пресс-служба МИД КР.

В ходе встречи стороны подробно обсудили вопросы взаимодействия Кыргызстана с ОБСЕ и выразили намерение в укреплении сотрудничества. ОБСЕ продолжит оказывать поддержку правительству Кыргызской Республики в реализации приоритетных задач в рамках реализации национальных стратегических документов развития страны.