"Ужасная анаконда", которой граждан КР испугали СМИ, оказалась фейком

Падок наш человек на страшилки. Больно уж хочется порой обмануться-восхититься каким-нибудь неожиданным фактом. Ну и СМИ не дремлют, стараются подкидывать что-нибудь эдакое... Как, например, это случилось вчера. В Сети появился ролик с "ужасной анакондой". Мужской голос за кадром на кыргызском вещал, что это якобы происходит в Майлу-Суу.

Некоторые интернет-издания тут же подхватили эту новость, обозвав "12-метровую черную змею" "черным драконом". Результат - в популярной среди кыргызстанцев группе на Facebook "Черный список" уже появилась тема, что люди попросту боятся заходить в водоемы Кыргызстана. Где бы они ни находились.

Мало того, что погода в этом году подкачала, так еще и ужастики - еще поднажать и можно ставить крест на туристическом сезоне.

Но все не так страшно. Ужасная огромная анаконда на самом деле если не видеомонтаж, то в любом случае видео было снято не в Кыргызстане и не в этом году.

Путем нехитрого мониторинга "Вечерка" выяснила, что ролик гуляет в Сети уже несколько лет. И, судя по языку свидетелей "заплыва", дело происходит в одной из азиатских стран. И, опять же, не исключено применение спецэффектов. Очень уж большая змея и для тех мест. А "наш" ролик - еще один монтаж, уже с наложением "кыргызского" голоса на видео.

Но, как говорится, это уже не наши проблемы. В Кыргызстане таких змей нет, не было, и быть не может.

Встречаем летний сезон с чистой душой и без лишних страхов!