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Девушка, держащая орозо, попала в больницу в тяжелом состоянии

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- ВБ
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Администрация Национального госпиталя при Министерстве здравоохранения Кыргызской Республики по информации, опубликованной в СМИ об использовании сотрудницей Счетной палаты машины санавиации, сообщает следующее.

В отделение экстренной и плановой консультативной медицинской помощи (санавиация) Национального госпиталя 21.05.2018 г. в 15-40 часов поступил вызов из Кочкорской ТБ от заведующего отделением реанимации Жунадиловым по поводу больной Т.Б., 2001 г.р., с диагнозом: посттравматическая энцефалопатия с астено-невротическим и судорожным синдромом. Цервикокраниалгия вертебрального генеза. Из анамнеза: больная держит пост (орозо), упала в бане, появились судороги, в связи с чем госпитализирована в Кочкорскую ТБ. Судороги не прекращались в течение 3-х суток.

По телефону консультирован неврологом Алымкуловым С.Э. Учитывая стабильное состояние больной, рекомендован перевод в плановом порядке на дальнейшее медицинское дообследование, но врачи Кочкорской ТБ опасались отправлять данную больную из-за тяжести состояния. В связи с чем для консультации больной 21.05.2018 г. в 17:30 отправлена бригада в составе невролога и реаниматолога. В Кочкорской ТБ больная осмотрена неврологом в 20:30, выставлен диагноз: судорожный синдром неясной этиологии. Больная по настоянию врача-реаниматолога Кочкорской ТБ транспортирована для дальнейшего обследования и лечения в Национальный госпиталь МЗ КР и госпитализирована в палату интенсивной терапии (ПИТ) отделения неврологии №3. В данный момент состояние больной расценивается как тяжелое. Нуждается в дальнейшем дообследовании и уточнении диагноза. Самостоятельно не передвигается.

Выезд на автомашине санавиации бригады в составе врача-невролога и реаниматолога был обоснованным, т.к. согласно функциональным обязанностям врачи по дежурству должны в неясных случаях по вызову специалистов из регионов обязательно выезжать на место, чтобы осмотреть пациента, объективно оценить состояние и принять решение о дальнейшем лечении и транспортировке. В данном случае выезд бригады и транспортировка были обоснованными.

URL: https://www.vb.kg/371015
Теги:
Минздрав, Счетная палата, Орозо айт
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Комментарии
ден
23.05.2018, 21:58

И причем тут пост ?

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Раа
23.05.2018, 23:31

ден

И причем тут пост ?

А чтобы пожалели... видите ли она святая, а больным орозо нельзя держать, это грех.

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Жика
24.05.2018, 07:36

Автор, если она 2001 г.р., значит ей всего 16 или 17 лет,(в зависимости от месяца рождения), какая же она женщина, это ведь ещё ребёнок

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Макс
24.05.2018, 11:36

Раа

ден

И причем тут пост ?

А чтобы пожалели... видите ли она святая, а больным орозо нельзя держать, это грех.

Не чтобы пожалели, а именно голод вызвал у нее такой симптом, сейчас у многих здоровье не очень а они еще и голодом себя мрут. Недавно тоже знакомая попала в больницу примерно с таким же диагнозом, она сидела на диете и кровь у нее сгустилась и в голове вены лопнули. Кстати тоже очень молодая девушка, кто бы подумал что у нее здоровье слабое. Так что прежде чем держать Орозо надо подумать а хватит ли здоровья? Ведь поэтому и написано у кого здоровье не позволяет тем нельзя Орозо держать и это не грех.

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