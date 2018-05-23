Скромные "китайские" контрабандисты пытались ввезти в КР 224 бутылки водки

Сотрудниками Сектора по борьбе с таможенными правонарушениями ЦТУ "Балыкчы" Северо-Восточной таможни был произведен таможенный досмотр автотранспортного средства, прибывшего из Китайской Народной Республики.

В результате установлено, что в данном автотранспортном средстве находились товары, не заявленные в таможенном отношении, то есть спиртные напитки (водка) производства КНР без каких-либо акцизных марок в следующем количестве:

- 0.5 л. – 24 бутылок;

- 0,250 л. – 200 бутылок.

Материалы по данному делу направлены на рассмотрение Иссык-Кульской областной прокуратуры для дальнейшей передачи в следственные органы по подследственности.