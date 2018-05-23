Больше всего клиентов привлекает филиал "Бакай Банка" в Джалал-Абаде

ОАО "Бакай Банк" успешно развивается на территории Кыргызстана на протяжении 20 лет. На сегодняшний день наши филиалы по всей республике предоставляют множество видов услуг, как частным потребителям, так и корпоративным клиентам. Для индивидуальных посетителей представлены кредиты и депозиты, платежные пластиковые карточки, переводы и коммунальные платежи, услуга пользования сейфовой ячейкой. Все эти и другие услуги предоставляются в Джалал-Абадском филиале "Бакай Банка" с самой широкой сетью сберегательных касс в регионах. О его работе рассказал и.о. управляющего филиалом г. Джалал-Абад Таалайбек Кыргызбаев.

- Таалайбек Нурмаматович, какие у вас планы по улучшению работы филиала в Джалал-Абаде?

- Мы хотим, чтобы наш филиал больше узнавали на рынке в южном регионе. Спектр оказываемых нами услуг очень широкий, работа над повышением уровня сервиса проводится постоянно. Джалал-Абадский филиал оказывает такие же услуги, как и другие филиалы по всей стране. Это кредиты, денежные переводы, вклады, по заработным проектам выдаем Visacard и Элкарт. В основном в нашем филиале производится обслуживание организаций по зарплатным проектам и выдаче пенсий.

- Насколько развита сеть сберкасс в Джалал-Абадской области?

Большое количество наших клиентов пользуется услугами денежных переводов. У нас есть полностью все системы: Золотая Корона, Юнистрим, Contact, Лидер, Moneystream, Бакай Трансфер и другие виды. Кроме того, одним из явных преимуществ Джалал-Абадского филиала перед другими банками является большая сеть сберегательных касс по всей области: в Токтогуле, Каракуле, Шамалды-Сае, Кербене, Ала-Буке, Кочкор-Ате, Майли-Сае, Массы, Базар-Коргоне. В целом по Джалал-Абадской области имеется 15 сберегательных касс, которые предоставляет все виды услуг "Бакай Банка".

- Как вы привлекаете новых клиентов в "Бакай Банк"?

- В будущем мы хотим выпустить новые продукты по займам, также мы намерены продвигать сферу кредитования, чтобы население больше узнавало о наших услугах. К примеру, скоро наступит лето, а в летнее время, как правило, идет разгар сельскохозяйственных работ по животноводству, растениеводству, переработке, садоводству. А у нас в банке как раз обеспечивается поддержка фермерам в виде льготного кредитования. По сравнению с другими банками у нашего филиала очень удобное месторасположение. Население в Джалал-Абаде составляет почти 150 тысяч человек. Каждая организация и учреждение, включая соцработников, больницы, детские сады все знают о нашем банке, потому что мы встречались со всеми руководителями и проводили беседы о преимуществах обслуживания в нашем банке. Мы привлекаем новых клиентов, рассказываем им, что у нас есть кредиты на сельхознаправление, потребительские и коммерческие кредиты, дополнительно привлекаем их по проектам по заработной плате, говорим, что можете брать три зарплаты овердрафт, им - это выгодно. Если вы хотите воспользоваться услугами Джалал-Абадского филиала ОАО "Бакай Банк", предлагаем вашему вниманию его график работы, а также адрес и телефон.

Филиал ОАО "Бакай Банк" Месторасположение: г. Жалал-Абад, ул. Ленина б/н, телефон: 0 (3722) 2-08-40 Время работы: будние дни с 8:30-17:00

Ознакомиться с графиком работы других филиалов ОАО "Бакай Банк", расположенных по территории всей республики вы можете на нашем сайте

ОАО "Бакай Банк" более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.