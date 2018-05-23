В Кызыл-Кийской школе-интернате была всего лишь одна воспитанница-сирота

Министерство образования и науки разъяснило ситуацию вокруг Кызыл-Кийской школы-интерната.

Рекомендация о реогранизации Кызыл-Кийской школы-интерната в общеобразовательную школу была принята на областном совещании уполномоченных органов по защите детей, представителей органов образования, администрации школы-интерната.

Основанием для данного решения стали нарушения, выявленные межведомственной комиссией с участием руководителей ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубековой и ОФ "Центр по развитию и защите уязвимых групп населения" Зейнеп Эшмуратовой.

Так, комиссия выявила отсутствие правовой основы укомплектования Кызыл-Кийской школы-интерната. На момент проверки в учреждении содержался 221 ребенок. По данным глав аймаков Баткенской области, у воспитанников есть оба или один из родителей. Согласно Кодексу о детях КР, содержание в учреждениях интернатного типа возможно только для детей, не имеющих родителей, или тех, чьи родители лишены родительских прав.

В настоящее время за нарушение законодательства, в частности незаконное размещение в доме-интернате 163 детей и несоответствие условий проживания детей требуемым стандартам, директор отстранен от занимаемой должности.

В соответствии с законодательством дети будут возвращены в семьи. Единственная воспитанница-сирота определена в приемную семью. На базе школы-интерната будет открыта общеобразовательная школа и Реабилитационный центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.