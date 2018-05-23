Погода
$ 68.16 - 68.50
€ 80.12 - 81.12

В Кызыл-Кийской школе-интернате была всего лишь одна воспитанница-сирота

239  0
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Министерство образования и науки разъяснило ситуацию вокруг Кызыл-Кийской школы-интерната.

Рекомендация о реогранизации Кызыл-Кийской школы-интерната в общеобразовательную школу была принята на областном совещании уполномоченных органов по защите детей, представителей органов образования, администрации школы-интерната.

Основанием для данного решения стали нарушения, выявленные межведомственной комиссией с участием руководителей ОФ "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубековой и ОФ "Центр по развитию и защите уязвимых групп населения" Зейнеп Эшмуратовой.

Так, комиссия выявила отсутствие правовой основы укомплектования Кызыл-Кийской школы-интерната. На момент проверки в учреждении содержался 221 ребенок. По данным глав аймаков Баткенской области, у воспитанников есть оба или один из родителей. Согласно Кодексу о детях КР, содержание в учреждениях интернатного типа возможно только для детей, не имеющих родителей, или тех, чьи родители лишены родительских прав.

В настоящее время за нарушение законодательства, в частности незаконное размещение в доме-интернате 163 детей и несоответствие условий проживания детей требуемым стандартам, директор отстранен от занимаемой должности.

В соответствии с законодательством дети будут возвращены в семьи. Единственная воспитанница-сирота определена в приемную семью. На базе школы-интерната будет открыта общеобразовательная школа и Реабилитационный центр для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

URL: https://www.vb.kg/371021
Теги:
Баткенская область, Кызыл-Кия, Министерство образования
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  