При строительстве дороги в Кызыл-Аскере разрушили "придомовые" дороги

Здравствуйте! Хочу обратиться к мэрии г.Бишкек от жителей ул.Шуштубе (Кызыл-Аскер), пишет в рубрику Народная новость Жазгуль.

В мае 2017 года начали ремонт дороги ул. Шуштубе, слава богу ее закончили ремонтировать недавно. Но, когда разрушали старую дорогу, ремонтники также разрушали части дороги, что у самых ворот домов. То есть сделать дорогу то сделали, но придомовые части дорог они не сделали. Кстати качество дороги, по мнению жителей, оставляет желать лучшего.

Посмотрите на картинки и видео, видно, что после ремонта теперь вода собирается у самого начала дороги, своеобразный водоем! Это что за издевательство?

Просим рассмотреть вопрос установки фонарей - освещения (хотя бы 2). По всей улице не горит ни один фонарь, страшно выходить после заката.