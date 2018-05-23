100 млн долларов планирует получать Узбекистан от новой турзоны "Чарвак"

15 мая 2018 г. Кабинет Министров Республики Узбекистан принял Постановление "О мерах по организации деятельности свободной туристской зоны (СТЗ) "Чарвак" в Ташкентской области.

Документом описаны границы территории СТЗ, общая площадь которой составляет 94,8 тысячи га, утверждена концепция развития зоны и программа развития дорожно-транспортной, инженерно-коммуникационной и производственной инфраструктур на ее территории.

Благодаря реализации концепции, рассчитанной на 2018-2019 годы, планируется создание в области современных объектов туристской инфраструктуры, а также функциональных и сезонных зон отдыха, которые должны стать "опорной точкой развития региона" и стимулом развития малого и частного предпринимательства. Планируется, что к 2021 году количество иностранных туристов, посещающих область, повысится с 72 тысяч человек по итогам 2017 года до прогнозных 150 тысяч, а экспорт туристских услуг вырастет с 44,6 млн до 100 млн долларов.

На сегодняшний день в области функционируют 120 организаций, оказывающих услуги туристам. Начата работа по созданию 162 гостевых домов на территории Бостанлыкского, Паркентского и Ахангаранкого районов.

На территории СТЗ должны появиться объекты для пляжного отдыха, водных видов спорта, медицинского и экстремального (парапланы и дельтапланы) туризма, поля для гольфа, парк аттракционов (аквапарк), горнолыжный курортный центр, новые канатные дороги, филиалы супермаркетов. Планируется проработка вопросов открытия пунктов общественного питания мировых брендов (Starbucks, McDonald"s, Burger King, KFC).

Будут реконструированы и построены новые дороги, открыты автостоянки и точки проката автомобилей. Намечено развитие внутренней сети общественного транспорта с использованием электромобилей, электробусов и гибридных видов автотранспорта, работающей непрерывно и охватывающей все направления на территории СТЗ, а также развитие системы пассажирских перевозок по маршруту Ташкент-Чарвак.

Запланировано создание условий для пеших прогулок, в том числе вокруг водохранилища, с отдельными тротуарами вдоль пляжей, а также велодорожек и велопарковок для объектов общественной и туристской инфраструктуры. Между улицами и вдоль пешеходных дорожек будут созданы зеленые зоны.

Намечено создание туристских контрольно-спасательных служб в местах массовой концентрации индивидуальных и организованных туристов, а также местах со сложными естественными препятствиями. Будет создана система видеонаблюдения и оповещения туристов о потенциальных факторах опасности.

На территории СТЗ намечается проведение международных спортивных соревнований, таких как Азиатские игры, а также разных культурно-досуговых мероприятий (концерты, фестивали, национальные праздники).

Информация предоставлена Посольством Узбекистана в Кыргызстане.