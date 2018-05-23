На преступников сначала натравили алабая, потом избили кувалдой

В Чуйской области задержаны пять человек по подозрению в хулиганстве. 19 мая 2018 года в ОВД Аламединского района с заявлением обратился 21-летний А.А., житель села Восток, о принятии мер в отношении неизвестных лиц азиатской национальности в количестве 5-6 человек, примерный возраст каждого 20-25 лет. Молодые люди 19 мая 2018 года примерно в 00.30 часов постучались к нему в ворота, и когда заявитель подошел к воротам и приоткрыл калитку, он увидел неизвестных лиц в масках. Один из них держал в руках нож, а другой - дубинку. После того, как заявитель увидел неизвестных лиц, он попытался закрыть калитку, те пытались захватить его. Тут началась схватка с нападавшими, в результате которой заявитель вырвался от их рук, и, побежав во к себе во двор, успел выпустить свою собаку породы алабай. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении.

Выяснилось, что ушли они недалеко, а в соседний дом.

Также в ОВД Аламединского района с заявлением обратился еще один житель села Восток, 34-летний Г.Р., о том, что 19 мая 2018 года примерно в 00.45 часов, услышав во дворе шум и лаяние собак, подошел к двери и во дворе увидел неизвестных лиц в черной одежде и в масках.

Недолго думая, заявитель взял кувалду, вышел во двор и вступил схватку с одним из них, ударив его кувалдой. После чего побежал за другими преступниками, проникшими к нему во двор, а когда вернулся, того, кого он ударил, не оказалось на месте. Все они скрылись в неизвестном направлении.

По данным фактам ОВД Аламединского района возбуждено уголовное дело по ст.234 (Хулиганство) и 168 (Разбой) УК КР. Назначены все необходимые экспертизы.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по горячим следам сотрудниками милиции ОВД Аламединского района по подозрению в совершении данного преступления задержаны 20-летний М.А., уроженец Иссык-Кульской области, 21-летний А.У., уроженец Иссык-Кульской области, 22-летний У.Э., уроженец г. Бишкек, 17-летний М.Б., уроженец Баткенской области, 24-летний А.С., уроженец Жалал-Абадской области. В настоящий момент следственной службой ОВД Аламединского района всем задержанным предъявлено обвинение по ст. 234 (Хулиганство) УК КР. В отношении троих задержанных избрана мера пресечения - домашний арест, а в отношении двух задержанных избрана мера пресечения - арест на 1 месяц СИЗО №1.

По предварительным данным, в ходе следствия выяснилось, что задержанные лица хотели выяснить отношения, возникшие между заявителем и 21-летним А.А., и когда "пострадавший" оказал активное сопротивление и выпустил собаку, нападавшие пытались скрыться и проникли в дом ко второму заявителю, то есть к соседу, 34-летнему Г.Р., который, увидев их, тоже оказал активное сопротивление, и тогда злоумышленники скрылись в неизвестном направлении.

Также в ходе следствия выяснилось, что задержанный М.Б. подозревается в 4 фактах кражи, а задержанный А.У. проходит по 5 фактам эпизодных краж на территории Аламединского района Чуйской области. По вышеуказанным фактам они уже дали признательные показания. В настоящий момент сотрудниками милиции проверяется причастность к другим фактам кражи чужого имущества.

Расследование продолжается.