О своем создании заявила Ассоциация провайдеров кредитной информации

17 апреля 2018 года по инициативе Международной финансовой корпорации (IFC), входящей в структуру Всемирного банка (The World Bank), 6 кредитных бюро Евразии объявили о создании Ассоциации провайдеров кредитной информации (АПКИ) в странах Евразии. Члены Ассоциации избрали город Алматы в качестве центрального штаба, а представителя Первого кредитного бюро генеральным секретарем Ассоциации. Президентом АПКИ был избран Богдан Пшеничный (директор ООО "Украинское бюро кредитных историй").

На данный момент членами Ассоциации являются 6 стран-участниц: Казахстан, Грузия, Азербайджан, Таджикистан, Кыргызстан, Украина.

Основной целью Ассоциации является поддержка кредитных бюро в евразийском регионе посредством обмена опытом, оказания методологической и профессиональной поддержки, установления связей с основными ассоциациями по вопросам кредитной информации за пределами стран Евразии и другими организациями на глобальном уровне.

"С учетом того, что в 2025 году Алматы будет объявлен финансовым центром стран ЕврАзЭС, решение о локации Ассоциации было единогласно поддержано как стратегически важное. Имея сильную инфраструктуру, многолетний опыт и профессиональную команду, Первое кредитное бюро, выступая представителем от Казахстана, окажет всяческую поддержку в становлении и развитии Ассоциации", - отметил Руслан Омаров, генеральный директор Первого кредитного бюро.

Справка: Ассоциация провайдеров кредитной информации в странах Евразии создана в апреле 2018 года по инициативе IFC. Ассоциация ставит перед собой цель содействовать развитию сектора кредитной отчетности в регионе, способствуя повышению финансовой вовлеченности и финансовой грамотности, оказывая помощь потребителям и малым предприятиям в получении финансирования. Центральный офис Ассоциации находится в г.Алматы. Ассоциацию представляют 6 стран-участниц.