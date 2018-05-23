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В связи с инженерными работами будет закрыт участок улицы Ажыбек Баатыра

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- ВБ
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Как сообщают в столичном Управлении капитального строительства, с 24 мая для движения автотранспорта будет закрыт участок улицы Ажыбек Баатыра от жилого дома № 1в до улицы Шота Руставели.

На данном участке улицы ОсОО "Арек Строй" будет прокладывать инженерные коммуникации: тепловую сеть, водопровод, электрокабель и канализацию. Работы планируется завершить до 23 июня текущего года.

Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.

URL: https://www.vb.kg/371033
Теги:
дороги, перекрытие дорог, ремонт, Бишкек, мэрия
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