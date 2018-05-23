В связи с инженерными работами будет закрыт участок улицы Ажыбек Баатыра

Как сообщают в столичном Управлении капитального строительства, с 24 мая для движения автотранспорта будет закрыт участок улицы Ажыбек Баатыра от жилого дома № 1в до улицы Шота Руставели.

На данном участке улицы ОсОО "Арек Строй" будет прокладывать инженерные коммуникации: тепловую сеть, водопровод, электрокабель и канализацию. Работы планируется завершить до 23 июня текущего года.

Мэрия Бишкека просит извинения за причинённые неудобства и убедительно просит горожан во избежание автомобильных пробок заранее выбирать альтернативные маршруты движения.