Жогорку Кенеш одобрил 2 кандидатов на должность судей Верховного суда

Жогорку Кенеш рассмотрел кандидатуры, представленные президентом, на должность судей Верховного суда Кыргызстана. Напомним, ранее Совет по отбору судей отсеял 40 претендентов из 46 заявленных. Сегодня, 23 мая, пять кандидатов, прошедших одобрение президента, представлены в Парламенте.

А именно: Дамира Орозова, Ирина Воронцова, Нургул Бакирова, Кыдык Жунушпаев и Айдарбек Алымкулов.

Начнем с того, что все эти кандидаты внесены адвокатами и гражданскими активистами в так называемый "черный" список. Куда, со слов правозащитников, входят взяточники, выносившие несправедливые, незаконные решения.

Дамира Орозова - судья Первомайского райсуда города Бишкек. Не раз получала нарекания от граждан за то, что "намерено" затягивает судебные разбирательства.

Ирина Воронцова - председатель Бишкекского городского суда. Правозащитники не раз обвиняли ее в том, что она выносила политические решения во времена Бакиева. Воронцова также председательствовала, в судебной коллегии, рассматривавшей дело экс-генпрокурора Аиды Саляновой.

Нургул Бакирова – в прошлом зампредседателя Ошского городского суда. Ни плюсов, ни минусов в ее работе не отмечено.

Кыдык Жунушпаев – председатель Совета судей КР. Особых претензий в его адрес от общественности не поступало.

Айдарбек Алымкулов - судья межрайонного суда г. Бишкек. Против него было возбуждено уголовное дело в его бытность судьей Тюпского районного суда. По итогам следствия дело было прекращено в 2011 году. Кроме того, эксперты в области юриспруденции обвинили его в свое время в том, что он в деле по НТС безо всяких вопросов принял исковое заявление от офшорной компании "Грэкстон Кэпитал" Сергея Костырина, приближенного Максима Бакиева и осужденного в Кыргызстане за финансовые преступления.

Что говорят депутаты Жогорку Кенеша

Депутат Жанар Акаев призвал коллег голосовать против всех представленных кандидатов, заявив, что судебной системе необходимы "чистые кадры". По его словам, сегодня 99% общества не верит в справедливость отечественных судов.

Коллегу поддержала депутат от фракции "Ата Мекен" Айсулуу Мамашова заявив, что многих из представленных кандидатов обвиняют в том, что они были исполнителями заказов бывшего завотделом судебной реформы и законности Аппарата президента Манаса Арабаева.

Депутат от фракции "Республика – Ата-Журт" Кенжебек Бокоев отметил, что кандидат А. Алымкулов не имеет морального права претендовать на должность судьи Верховного суда после ситуации с НТС.

Депутат от фракции СДПК Дастан Бекешев расспросил кандидатов об их доходах и имеющемся имуществе на 2017 год. Чтобы после того, как они проработают год в должности судей Верховного суда, сравнить эти данные.

Точную сумму заработанных средств назвала только Нургуль Бакирова: 286 тыс. сомов. Ирина Воронцова предположила, что на уровне 300 тысяч сомов. Остальные даже предполагать не стали, "боясь, что ошибутся". У всех кандидатов в собственности по одному недвижимому имуществу. У Айдарбека Алымкулова есть еще машина.

На вопрос депутата Бекешева, будут ли они принимать судебные решение на основе звонков депутатов, членов правительства, президента и т.п., все, как один, ответили отрицательно. Ну а что бы они еще ответили...

В результате тайного голосования парламентарии одобрили только двоих из пяти представленных кандидатов. В частности, Нургул Бакирову и Кыдыка Жунушпаева.

Итоги голосования:

Нургуль Бакирова: "за" – 82, "против" – 25,

Кыдык Жунушбаев: "за" – 70, "против" – 37,

Ирина Воронцова: "за" – 13, "против" – 91,

Дамира Орозова: "за" – 42, "против" – 65,

Айдарбек Алымкулов: "за" – 26, "против" – 81.

Новоиспеченные судьи Верховного суда тут же принесли присягу перед депутатами Жогорку Кенеша.