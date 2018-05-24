В Оше проблемы с питьевой водой?

Мэр города Ош Айтмамат Кадырбаев 23 мая по просьбе жителей города посетил объекты на улице Верхне-Увамская, где ознакомился с ситуацией по расходованию питьевой воды для полива садовых участков. В частности, градоначальник посетил Ошскую межобластную больницу и детский сад "Журавушка".

По словам Кадырбаева, в настоящее время увеличивается потребление питьевой воды в связи с наступлением летнего сезона, однако многие государственные и муниципальные предприятия и объекты, а также частный сектор использует питьевую воду нерационально – для полива садов, огородов, что снижает дебит воды и является причиной ее нехватки в ряде районов города.

"Два раза в течение года в рамках рабочего плана я провожу встречи с жителями. На последней жителями был поднят вопрос о нехватке питьевой воды в этом районе. Согласно данным обращениям, мы ознакомились сегодня с ситуацией на месте в районе Ошской межобластной больницы, а также в детском саде "Журавушка", на прилегающих улицах. Основной причиной нехватки дебита воды является полив питьевой водой садовых и огородных участков. Сегодня руководителям соответствующих служб дано задание, чтобы полив садовых участков осуществлялся посредством арычных сетей. Дебита будет достаточно в случае, если питьевая вода будет использоваться по назначению. Соответствующие задания даны председателям территориальных советов и квартальных комитетов, руководителю МП "Ошгорводоканал". Отношение к пользованию питьевой водой необходимо менять. Она должна использоваться рационально и по назначению", - отметил мэр.

Также руководитель МП "Ошгорводоканал" Долотбек Кокочоров отметил, что в тех районах Оша, где установлены водомерные счетчики на пользование питьевой водой, не зафиксирована нехватка дебита питьевой воды.

"В большинстве случаев рядом имеются арычные сети или каналы, однако полив садовых и огородных участков производится посредством питьевой воды. Мы ежегодно усиливаем плановую работу с городскими бюджетными организациями, социальными объектами. К нарушителям применяем строгие меры административного воздействия", - сказал Д.Кокочоров.