В Бишкеке для проезда автотранспорта открыт отрезок улицы Айни

Как сообщают в Управлении капитального строительства, с 24 мая для проезда автотранспорта открывается отрезок улицы Айни от проспекта Ч. Айтматова до улицы Псковской.

Дорожные работы на улице Айни начались 23 марта 2018 года и проводились в рамках проекта "Восстановление дорожного покрытия автомобильных дорог города Бишкек".

В ходе проведенной реконструкции на участке протяженностью 1,4 км заменено дорожное полотно и установлены бордюры. Дорожное полотно двуслойное, верхний слой пятикомпонентный, с повышенным содержанием щебня и полимерными добавками, что обеспечивает покрытию большую прочность и увеличивает предположительный срок его службы от 5 до 10 лет.

Уважаемые горожане и автолюбители! Мэрия города Бишкек выражает благодарность за понимание и проявленное терпение.