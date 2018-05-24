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Новый глава ГНС требует 100-процентного выполнения плана... за май

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- ВБ
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Председатель Государственной налоговой службы Кыргызской Республики Тенизбек Абжапаров провел свое первое в новой должности рабочее собрание с руководящим составом центрального аппарата ведомства и определил основные направления в деятельности ГНС.

В качестве приоритетной он определил задачу по обеспечению 100-процентного выполнения прогнозного плана по сбору налогов налоговыми органами как по итогам мая месяца, так и в целом по итогам года. С этой целью, по словам руководителя налоговой службы, необходимо провести тщательный анализ рисков невыполнения плановых показателей по отдельным видам налогов, а также работы каждого налогового органа в отдельности. Глава ведомства предупредил, что на основании показателей итогов нескольких месяцев в отношении руководителей районных налоговых органов, не справившихся с поставленной задачей по 100%-ному выполнению плана по сбору налогов, будут приняты строгие меры наказания вплоть до освобождения от занимаемой должности.

Другая проблема, которую председатель ГНС Абжапаров определил в числе актуальных – состояние работы по взысканию налоговой задолженности. Назвав меры, предпринимаемые территориальными налоговыми органами, недостаточными, он потребовал использовать все законные методы по взысканию долгов с налогоплательщиков, начиная с вручения уведомления до закрытия счетов и обращения в суды и в другие органы.

Председатель ГНС поднял также ряд других важных вопросов, в том числе проблему качества налоговых проверок, прозрачности и объективности при проведении конкурсов на вакантные места, повышения качества налоговых услуг, предоставляемых налогоплательщикам и др. По ним даны соответствующие задания.

Подводя итоги, руководитель налоговой службы назвал ряд приоритетных задач, которые он ставит как главный налоговик страны. В их числе, помимо обеспечения исполнения в полном объеме доходной части государственного, республиканского и местного бюджетов – улучшение налогового администрирования, повышение уровня ГНС и налоговой грамотности среди населения и развитие налоговой службы в техническом и материальном плане, сообщает пресс-служба ГНС.

URL: https://www.vb.kg/371049
Теги:
ГНС, налоги
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