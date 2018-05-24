Иссык-Куль обречен? Эколог о пакетах, рыбе, порошке в воде и раке кожи

Уникальная экосистема Иссык-Куля может быть окончательно разрушена. Об этом VB.KG сообщил эколог Эмиль Шукуров.

По его словам, тому причиной не только неразумные решения властей, но и небрежное отношение граждан к Голубой Жемчужине Кыргызстана.

- В последние годы озеро превращается из здравницы мирового уровня в безжизнненую опасную зону. Тому ряд причин. Первая – малоэффективные очистные сооружения, мусор, оставляемый гражданами, и халатное отношение властей. Объясню по порядку. Еще на закате советской власти я пытался добиться запрета ввоза на территорию Иссык-Куля полиэтиленовых пакетов. Но власти сочли, что такая норма нарушит товарооборот и турпоток. Спустя годы дно озера выстилает 20 метровый слой полиэтилена, не говоря уже про прибрежную полосу. Что убило воспроизводство морских обитателей, которые вынуждены искать для этих целей оставшиеся "пятна" земли, - отметил Шукуров.

Второй проблемой эколог назвал неэффективную работу очистных сооружений при пансионатах и домах отдыха.

- Хотя власти говорят, что новые очистные сооружения выполняют свою задачу – это блеф. Так как у нас даже нет норм по ним. В итоге, например, огромное количество переработанного стирального порошка выливается в озеро. И если уж он способен отбелить любую тряпку, то сделать Голубую Жемчужину белой – однозначно. Но страшно не это. А то, что 1 килограмм такого средства делает непригодной для жизни от 20 до 100 литров воды. Представьте, сколько его выливается в озеро за сутки турсезона? Причем время его разложения - не менее 200 лет. Все это время бытовая химия накапливается в воде, почве и экосистеме в целом. Более того, взаимодействуя в прибрежной зоне с полиэтиленом, тот же стиральный порошок образует эмульсию, покрывающую незаметной пленкой гладь воды. И после того, как человек искупался в озере, она остается на его коже и действует как крем для загара. Создается серьезная опасность возникновения рака кожи из-за большего воздействия ультрафиолета даже в тени. То есть, поехав за оздоровлением, граждане взамен могут приобрести целый букет неприятных проблем, - сокрушается Эмиль Джапарович.

Что же касается рыбных запасов озера, то это третья проблема, говорит эколог.

- И она многогранна. На протяжении долгих лет разрушалась важная составляющая природы – экосистема. Она еще жива - сразу процесс гибели не происходит, и шанс на ее спасение еще есть. Что же касается уничтожения рыбы, то здесь сложилось сразу несколько факторов. Самый важный - баланс. В той или иной экосистеме существует доминирующий хищник, регулирующий ее жизнеспособность. И на Иссык-Куле до запуска акклиматизировавшихся видов это была маринка (род рыб семейства карповых - ред.). Она регулировала популяцию других представителей озерной фауны. Главной ее кормовой базой был чебак и чебачок. И когда власти разрешили массовый отлов этой рыбы, а затем запустили и других хищников, то нарушили природный баланс. В итоге чебак и чебачок присутствуют в озере в очень жалком состоянии. Сейчас же вновь отменен мораторий на его (чебачка и чебака - ред.) отлов, хотя его численность так и не восстановилась. А убить тот или иной вид можно просто – сократить допустимый предел его количества, когда он теряет свойство к возобновлению. И, на мой взгляд, это уже произошло с промысловой рыбой Иссык-Куля. И вернуть ее былую численность будет трудно, ведь место занято другими видами озерных обитателей, причем не рыбой, а теми же беспозвоночными. Так устроена природа, - посетовал Шукуров.

А все потому, что власти зачастую принимают довольно популистские решения, уверен эколог.

- Одно из последних - отмена моратория на ловлю рыбы в Иссык-Куле и других озерах и разрешение на строительство крупных сооружений, цехов и прочих промышленных объектов близ озера. Ранее существовал запрет на их строительство менее чем в 300 метрах от прибрежной зоны. Сейчас отменили и его. Чему тогда удивляться, что Жемчужина находится в плачевном состоянии? Но самое ужасное, что через какое-то время она и вовсе сможет потерять последнюю возможность к восстановлению, а мы - главное природное богатство нашей республики, - добавил Эмиль Шукуров.

Напомним, в начале этой недели президент КР Сооронбай Жээнбеков отменил ранее действовавший Указ "О мерах по сохранению и увеличению рыбных запасов в озерах Иссык-Куль, Сон-Куль и других водоемах КР" от 10 января 2008 года. Высказывается мнение, что специалисты, предложившие президенту этот документ на подпись, попросту подставили главу государства. Но, возможно, что в скором времени будет предложен другой документ, направленный на ужесточение контроля за выполнением всех экологических норм и улучшение ситуации на Иссык-Куле в частности и на всех других водоемах республики. Будем надеяться.