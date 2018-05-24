Опять неопознанный труп в Бишкеке. Осторожно! Фото! (18+)

УВД Первомайского района устанавливается личность неопознанного трупа мужчины азиатской национальности, который был обнаружен 20 мая текущего года на улице Л.Толстого (район железной дороги).

Приметы: возраст 50-55 лет, 165-170 см., среднего телосложения, волосы седые, короткие, губы пухлые. Был одет в брюки черного цвета, рубашку серого цвета, коричневые туфли. Особых примет не имеется.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о личности неопознанного трупа, просим сообщить в УВД Первомайского района или по телефонам: (0312) 56-60-48, (0550) 102-486.