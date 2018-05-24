Таксиста из Оша убили, тело сожгли, машину продали за 1100 долларов…

13 мая 2018 года без вести пропал житель Нариманского айыльного округа Кара-Суйского района гражданин Э.И. 1987 года рождения, который работал в Оше в одной из городских служб такси. Родственники мужчины обратились с заявлением в милицию на следующий день. Выяснилось, что рано утром 13 мая он уехал на работу на своей личной автомашине марки "Daewoo Matiz". И, как выяснили сотрудники милиции, Э.И не выходил на связь примерно после 9 часов утра, как принял на борт очередных клиентов.

В ходе дальнейшей проверки принадлежащий таксисту сотовый телефон был отыскан в одном из павильонов города Джалал-Абад. Неизвестные лица продали мобильник владельцу магазина за 2000 сомов. Все собранные данные дозволяли предположить, что неизвестные лица совершили нападение и завладели автомобилем, а таксист стал жертвой преступников.

Оперативно-розыскные мероприятия, направленные на раскрытие данного факта и установление местонахождения без вести пропавшего гражданина, проводили оперативники Службы криминальной милиции МВД Кыргызской Республики и СКМ УВД г. Ош. Дальнейшая проверка показала, что автомашина марки "Daewoo Matiz", принадлежащая таксисту, проезжала 14 мая мимо одного из стационарных постов на территории Чуйской области.

В ходе последующих оперативно-следственных мероприятий, проводившихся в ряде регионов республики, сотрудники криминальной милиции установили факт особо тяжкого преступления, к совершению которого оказались причастны ранее судимый за кражу житель Кара-Суйского района Ошской области и двое граждан Казахстана. Оперативники буквально шли за ними по пятам, на пограничных постах были поставлены сторожевые карточки, убийцы не предполагали, что их уже преследуют.

На основании собранных материалов 16 мая 2018 года Следственная служба УВД г. Ош возбудила по данному факту уголовное дело по ст. 97 (Убийство) УК КР. По данным Службы криминальной милиции МВД, злоумышленники совершили нападение на таксиста из корыстных побуждений с целью завладения имуществом.

Установлено, что 13 мая пассажиры напали на водителя, избили и бросили в багажник его же машины, после чего направились в безлюдное место. Недалеко от села Катта-Талдык Кара-Суйского района злоумышленники водителя машины убили. После чего перегнали его машину в Токмок. Там, войдя в доверие к покупателю, пообещав предоставить доверенность на машину позже, продали автомобиль за 1100 долларов США.

В ходе мероприятий оперативники обнаружили проданный автомобиль у жителя Чуйской области. В настоящее время автомашина изъята и поставлена на спецстоянку.

С целью избежать наказания участники преступной группы, заполучив деньги за награбленное добро, поспешили скрыться и нелегальным путем пересекли границу с Казахстаном близ города Токмок. В ходе продолжающегося комплекса оперативно-розыскных мероприятий один из подозреваемых, гражданин Т.Г., 1990 г.р., житель Кара-Суйского района Ошской области, ранее судимый за кражу, был задержан 22 мая при пересечении пограничного контрольно-пропускного пункта "Ак-Жол".

До задержания подозреваемого лица оставалось неизвестным местонахождение пропавшего таксиста. Тело его обнаружили недалеко от села Катта-Талдык Кара-Суйского района. По установленным предварительным данным, злоумышленники напали и избили водителя, совершили убийство жестоким способом, затем с целью сокрытия следов сожгли тело.

В настоящее время принимаются меры по задержанию других двух соучастников особо тяжкого преступления, которые являются гражданами Казахстана и скрываются у себя на родине, уверенные в безнаказанности.

Личности подозреваемых в убийстве установлены. Кроме этого выявлен факт другого преступления, к которым причастны участники данной преступной группы. За день до убийства в г. Ош был совершен грабеж, во время которого преступники отобрали денежные средства в сумме 2 тысячи сомов у местного жителя и скрылись.

В рамках уголовного дела по факту убийства продолжаются следственно-оперативные мероприятия.