"Последний звонок" уже начался - с ДТП с участием школьников-водителей

Ученики трех столичных школ устроили ДТП в районе Турбазы. Об этом VB.KG сообщил пресс-секретарь УОБДД по городу Бишкек Азамат Маратов.

По его данным, учащиеся находились за рулем 3 автомашин марки Mercedes Benz и одного Lexus.

- Все они ученики 11 классов школ: №27, №6 и лицея имени Чынгыза Айтматова. Проведенная наркоэкспертиза показала отсутствие алкоголя в крови участников автопроисшествия. На руках у школьников имелись водительские удостоверения. Их выдают кыргызстанцам, достигшим 17 лет. В результате ДТП погибших и пострадавших нет. Речь идет о материальном ущербе, - отметил Маратов.

Как уточнил представитель столичного УОБДД, после оформления протоколов участники автоаварии были отпущены.