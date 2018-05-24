С 28 мая будет закрыта западная сторона улицы Малдыбаева

По информации Управления капитального строительства столичной мэрии, в связи с проведением дорожных работ с 28 мая текущего года будет закрыта западная сторона улицы Малдыбаева на участке от улицы Ахунбаева до Масалиева (Южной магистрали).

На данном отрезке будет проводиться полная реконструкция дорожного полотна, после чего появится возможность выезда на улицу Масалиева.

Дорожные работы включают как замену дорожного покрытия, так и обустройство тротуаров, ирригационной системы, установку бордюров и дорожных знаков. Работы планируется завершить до 30 августа этого года.

Мэрия Бишкека приносит извинения за доставленные неудобства и просит бишкекчан выбирать альтернативные пути для передвижения на автомобильном транспорте.