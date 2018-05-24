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Профсоюзный беспредел, или кто покровительствует Мирбеку Асанакунову?

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- Оксана Гут
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Председателем Федерации профсоюзов Кыргызстана на внеочередном собрании 16 января 2017 года был избран Мирбек Асанакунов. Ранее, с 2010 по 2013 гг., он являлся губернатором Иссык-Кульской области. Причем, с перерывами в несколько месяцев и, как ранее писали в СМИ, дважды уходил в отставку со скандалом. Дважды на него возбуждалось уголовное дело за растрату средств из Фонда развития области. Однако, оба дела были приостановлены.

На пост главы Федерации профсоюзов КР, со слов самих же членов ФПК, "он был представлен не без помощи его жены Гулкан Молдобековой – депутата Жогорку Кенеша от фракции СДПК". По совместительству председателя комитета ЖК КР по социальным вопросам, образованию, науке, культуре и здравоохранению.

Все бы ничего, если бы главное условие при избрании в должность – наличие пятилетнего стажа на выборных профсоюзных должностях - было исполнено.

Согласно установленным фактам, данные в трудовой книжке Мирбека Асанакунова о том, что он работал с 2001 по 2007 гг. председателем профсоюзного комитета строительной компании "Аман-Имарат-Курулуш", не соответствуют действительности.

На основании чего член ФПК Орунбек Чондоев трижды обращался в правоохранительные органы о принятии мер в отношении Асанакунова. По непонятным причинам в возбуждении уголовного дела поступали отказы.

Однако, с четвертой попытки Чондоева восстановить правосудие, 16 мая старший следователь Службы по борьбе с экономическими преступлениями Мусакеев завел уголовное дело № 301-18-0090 по новым обстоятельствам, а именно о незаконном избрании на пост председателя ФПК 16 января 2017 года.

Чтобы уголовное дело не было вновь приостановлено, сегодня, 24 мая, члены профсоюзов, пенсионеры, соцработники вышли на мирный митинг к Дому правительства.

На месте событий побывала съемочная группа интернет-редакции "Вечерний Бишкек".

URL: https://www.vb.kg/371060
Теги:
коррупция, митинг, правительство, профсоюзы, ГСБЭП, Гулкан Молдобекова, Жогорку Кенеш
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