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Дорога Бишкек - Кара-Балта должна быть сделана быстро, но качественно

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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев сегодня, 24 мая, в ходе рабочей поездки по Чуйской области ознакомился с ходом строительства участка автодороги "Бишкек – Кара-Балта" в Сокулукском районе Чуйской области.

Глава правительства побеседовал с представителями подрядной компании, которые проинформировали о ходе проводимых работ.

"Данная автодорога является одной из самых оживленных в республике. Учитывая это следует ускорить ее строительство. В случае необходимости работы производить в две смены, в том числе в ночное время на неоживленных участках дороги. Вместе с тем автодорога "Бишкек – Кара-Балта" по завершению реконструкции должна быть качественной и отвечать всем современным требованиям", - поручил он.

Заместитель министра транспорта и дорог Азимкан Жусубалиев сообщил, что проблем с финансированием нет.

Общая протяженность участка, где ведутся строительные работы, составляет 45,1 км.

Для проведения работ были привлечены донорские средства Азиатского банка развития.

Строительство было начато в 2017 году и планируется завершить в 2021 году. Всего мобилизовано 84 единицы дорожной техники. В настоящее время на отдельных участках завершены дорожные работы, вырубка деревьев и устройство водопропускных труб. Кроме того, осуществлен перенос и установка 85 единиц новых опор линий электропередач (ЛЭП) и 120 линий связи.

Также премьер-министр ознакомился с ходом строительства спортивного зала средней школы в селе Бекитай Жайылского района, где строительные работы на сегодня завершены на 80%. Финансирование объекта обеспечено в полной мере.

Мухаммедкалый Абылгазиев отметил особую роль спорта в воспитании подрастающего поколения и поручил обеспечить качественное завершение всех работ, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства.

URL: https://www.vb.kg/371064
Теги:
дороги, Кара-Балта, правительство, строительство, Мухамметкалый Абулгазиев
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