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"Я не продавал свою дочь!". Почему отец Асель простил убившего ее водителя

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- Оксана Гут
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"Это было сразу после похорон… Мы читали Коран. Они подошли ко мне при всех родственниках и молили о прощении... Я сказал, что ради Аллаха в этом мире их прощаю. Это было тяжелое решение...", - не сдерживая слез рассказал "Вечернему Бишкеку" в эксклюзивном интервью отец 18-летней бишкекчанки, погибшей в ночь с 13 на 14 апреля под колесами автомашины пьяного сына экс-заместителя главы МВД.

На откровенный разговор М. (отец девушки попросил не указывать его имени) согласился после того, как Верховный суд сообщил редакции "Вечерний Бишкек", что "законный представитель пострадавшей - отец - обратился с заявлением о том, что он в настоящее время никаких претензий к Нурбаеву Нурбеку Нурбаевичу не имеет. Причиненный моральный и материальный ущерб ему возмещен. Поэтому он отказывается от поддержания частного и частно-публичного обвинения в отношении Н.Н.Н и согласен с прекращением уголовного дела".

Интервью с отцом трагически погибшей Асель читайте в пятничном выпуске газеты "Вечерний Бишкек".

P.S. На момент публикации стало известно, что Нурбек Нурбаев отпущен судом под домашний арест.

URL: https://www.vb.kg/371066
Теги:
Верховный суд, ДТП, коррупция, смертность, суд, Бишкек, Генеральная прокуратура, МВД
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