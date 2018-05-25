Сберкасса "Бакай Банка" в Оше обслуживает клиентов круглосуточно

Филиал "Бакай Банка" в г. Ош активно работает на протяжении 19 лет. За это время он стал одним из самых крупных финансово-кредитных учреждений на юге страны. О специфике и преимуществах Ошского филиала перед другими участниками банковского рынка рассказал его управляющий Аскар Калдаров.

- Расскажите, пожалуйста, Аскар Мухтарович, о преимуществах вашего филиала перед другими банками?

- Преимущество нашего филиала перед другими банками всей Ошской области заключается в том, что у нас есть сберегательная касса №37 в ошском филиале международного аэропорта "Манас", которая работает круглосуточно без выходных и праздничных дней. Там производится обслуживание по всем банковским продуктам кроме выдачи кредитов. Кроме того, можно получить и отправить переводы, пополнить счета и обналичить через карту деньги. Это очень удобно для наших клиентов, потому что они могут заняться своими финансовыми вопросами в любое время и даже в выходные дни. Кроме этого, в ошском филиале работает VIP-кабина, где обслуживаются наши корпоративные клиенты. Там они могут спокойно сесть, попить чай, посмотреть телевизор. Но самое главное - они не стоят в очереди. Когда клиенты заходят в VIP-кабину, наши сотрудники банка сами к ним приходят и оказывают все виды услуг.

- Сколько у вас сберегательных касс по Ошской области, и какие услуги они наиболее часто оказывают?

- У нас на сегодняшний день работают 13 сберегательных касс и один пункт приема платежей в ошском управлении газового хозяйства. В ближайшее время он будет сберкассой, тогда их общее количество составит 14. Наши отделения банка полностью охватывают Ошскую область, включая дальние регионы: Ноокат, Узген, Араван, Кара-Суу, в южной столице тоже есть много сберкасс. Они оказывают различные банковские услуги: выдача кредитов, денежные переводы, операционное обслуживание. Кстати, особенно много среди наших клиентов пенсионеров, разрабатываются и зарплатные проекты. Надо отметить, что мы опережаем другие банки по росту уровня обслуживания клиентов.

- Что вы делаете для того, чтобы выполнять план по получению прибыли?

- Основную долю прибыли занимают кредитные доходы. Но в тоже время у нас очень много операционных доходов, очень хорошо поставлены денежные переводы, SWIFT, мы один из филиалов, где очень много привлекается депозитов. Что касается получения доходов, то наш филиал всегда выполняет план по прибыли. В 2016 году мы заняли первое место по прибыли среди других филиалов, в 2017 - второе место, сейчас мы вновь опережаем всех. Секрет нашего успеха состоит в том, что все сотрудники, начиная с кассира до управляющего, нацелены на выполнение плана, для каждого сотрудника определяются индивидуальные показатели. Из-за того, что люди вовлечены в процесс, они знают, куда мы движемся, и каждый сотрудник вкладывает свою лепту в выполнение плана. Все они профессионалы своего дела и стараются привлечь как можно больше клиентов, для каждого у нас индивидуальный подход.

- Насколько хорошо о работе вашего филиале знают жители Оша?

- Мы принимаем активное участие в социальной и экономической жизни города, в различных акциях, в мероприятиях. У нас есть своя футбольная команда, наши футболисты выступают на городских, межбанковских турнирах. В этом году мы стали четырехкратными чемпионами по футболу из числа других банков. Это все положительно влияет на бренд и узнаваемость нашего банка. Также с этого года перешли на отбор кандидатов на должность будущих сотрудников банка через ВУЗы. Мы договариваемся с вузами, проводим тестирование и отбираем стажеров. Это тоже увеличивает популярность нашего банка. Сейчас готовим проект о том, чтобы как минимум одну сберегательную кассу перевести на семидневный режим работы. В летнее время для удобства наших клиентов хотели продлить работу нашего филиала до 8 вечера. Если вы хотите воспользоваться услугами Ошского филиала ОАО "Бакай Банк", предлагаем вашему вниманию график работы, а также адрес и телефон:

г. Ош, ул. Масалиева, 32, телефон: 0 (3222) 8-76-16 , (3222) 8-78-12. Время работы: будние дни с 09.00-16.30.

Ознакомиться с графиком работы других филиалов ОАО "Бакай Банк", расположенных на территории всей республики, вы можете на нашем сайте.

***

ОАО "Бакай Банк" более 19 лет предоставляет широкий спектр финансовых услуг жителям Кыргызстана. В данное время 70 сберкасс и филиалов банка обеспечивают быстрое и удобное обслуживание во всех регионах страны.