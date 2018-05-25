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Задержан 20-летний активный член РЭО. Теперь вместо пропаганды - нары

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- ВБ
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11 мая 2018 года сотрудниками межрегионального управления Службы криминальной милиции была получена оперативная информация о том, что на территории г. Ош некий молодой человек занимается активной пропагандой идей запрещенной религиозно-экстремистской организации. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межрегионального управления СКМ в г. Ош во время проводимой пропаганды экстремизма задержан 20-летний А.А., житель Кара-Суйского района Ошской области. В момент задержания подозреваемый оказал активное сопротивление сотрудникам милиции, сообщает пресс-служба МВД КР.

В ходе следствия установлено, что задержанный состоит на оперативном учете МВД как активный член незаконной религиозно-экстремистской организации "Хизб ут-Тахрир". При проведении дальнейших следственных действий и санкционированного обыска по месту проживания в доме задержанного лица обнаружено и изъято 38 книг, 6 дисков и 8 тетрадей с записями и содержанием идей религиозно-экстремистского течения "Хизб ут-Тахрир".

Изъятая литература направлена на экспертизу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 299-2 (Приобретение, изготовление, хранение, распространение, перевозка и пересылка экстремистских материалов, а также умышленное использование символики или атрибутики экстремистских или террористических организаций) УК Кыргызской Республики. Задержанный водворен в ИВС УВД г.Ош. Расследование продолжается.

URL: https://www.vb.kg/371069
Теги:
Кара-Суйский район, Ош, экстремизм, МВД
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