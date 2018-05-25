Воронцова виновата лишь в том, что не оправдала Салянову?

Накануне депутаты ЖК избрали судей Верховного суда. Из пяти предложенных президентом КР кандидатур выбор пал лишь на двоих. Остальные трое, по мнению нардепов, "запятнали" себя работой во времена правления Курманбека Бакиева и "общением" с недавно уволенным заведующий отделом судебной реформы и законности аппарата президента Манасом Арабаевым.

Примечательно, что среди всех кандидатов особое негодование у представителей ЖК и всевозможных НПО вызвала Ирина Воронцова - председатель Бишкекского городского суда.

Не угодила она тем, что председательствовала на процессе по делу экс-генпрокурора КР Аиды Саляновой. И хотя адвокаты неоднократно заявляли Воронцовой отвод, их обращения оставались без удовлетворения.

Оппозиционный депутат "Ата-Мекена" Наталья Никитенко даже заявила, что "доверие к судебной реформе подорвано благодаря таким судьям".

"Они выносят решения по политическим делам. Судебная реформа - это, прежде всего, судьи. Это должны быть люди, чей моральный и этический облик безупречен", - заявила на заседании ЖК депутат Наталья Никитенко.

А не лукавят ли сторонники Аиды Саляновой? Ведь Воронцова также участвовала в процессах по делу экс-мэра Бишкека Наримана Тюлеева и экс-депутата парламента Камчибека Ташиева. А вот эти уголовные дела были заведены в бытность Аиды Женишбековны генпрокурором. И были под ее непосредственным контролем.

И не Салянова ли была, по сути, "инструментом для политического устранения оппонентов власти", как еще каких-то тройку лет назад ее называли те же самые гражданские активисты, сегодня недвусмысленно намекающие на ее освобождение?

Получается, что в адрес Саляновой "политическое преследование" недопустимо, а в отношении Воронцовой - пожалуйста?

Очаровательно, что парламентарии в своей критике в адрес председателя Бишкекского городского суда апеллировали еще и к некоему "черному списку" судей, который был составлен представителями различных НПО и гражданскими активистами. Причем в большей степени этот список сдобрен домыслами и личными мнениями, но вовсе не фактами.

Да и вообще можно ли доверять такой процесс, как отбор судей парламентариям, которые с легкостью сменили, и не раз, политическую ориентацию, причем очень быстро! При этом каждый раз они совершенно согласны с линией действующего главы государства, в т.ч. в кадровых вопросах. Это касалось и Саляновой, которую они сначала утвердили, а потом помогли вытравить с должности главы надзорного ведомства, и Джолдубаевой, с которой получилась такая же история, и Сегизбаева, Сапара Исакова и многих других... Как сказал Азимбек Бекназаров, политики с "низкой социальной ответственностью". Сложно не согласиться.

Что касается самой Ирины Воронцовой - она потомственный юрист. В этой профессии, как она сама заявляла в одном из интервью "Вечерке", работал и ее отец.

- Судьей я работаю с 1999 года. 10 лет проработала в Первомайском райсуде Бишкека и столько же в Бишкекском городском суде. После окончания университета начала работать адвокатом в Первомайской юридической консультации, а потом пошла в судьи. Относительно сложности процессов, могу отметить, что любой процесс сложный. Судье, который ведет гражданские дела, тоже непросто выносить те или иные решения. Возможно, в уголовном праве работать даже легче - есть санкция, доказательства, есть дело. До тебя уже работали правоохранительные органы, и когда картина уже ясна, то дать оценку и определить справедливое наказание человеку или, наоборот, оправдать, принять решение о прекращении уголовного дела не составляет особой проблемы в психологическом плане. Да, нагрузки много, бывает тяжело, отбор и конкурс сложный. Но, несмотря на все эти трудности, я никогда не хотела поменять профессию", - говорила ранее Ирина Воронцова.

Примечательно, что правозащитники обвиняют Ирину Воронцову в "слишком быстром" судебном решении. А ведь еще в 2013 году - задолго до начавшейся на нее политической травли - она пояснила свою методику ведения. На вопрос редакции VB.KG "Бывают ли такие процессы, которые никогда не затягиваются и длятся всего несколько дней?" она тогда отметила:

"Категории дел разные, с опытом отдельные кражи или обжалование действий следственных органов можно быстрее рассмотреть. Если процесс не представляет сложности, какие-то вопросы отработаны, а судья имеет свое убеждение, то рассмотреть дело в короткие сроки не составляет труда".

А значит, единственное, чем не угодила правозащитникам Ирина Воронцова – вынесла приговор не в угоду оппозиционному крылу и лично Аиде Саляновой, а руководствуясь личным видением. Вот только может ли, опять же, сама Салянова похвастаться безупречной репутацией и отсутствием политической подоплеки в своей работе на руководящих должностях? Как, собственное, и другие фигуранты ее процессов...

Напомним, 23 мая 2018 года депутаты ЖК КР рассмотрели кандидатов на должность судей Верховного суда: Ирину Воронцову, Айдарбека Алымкулова, Кыдыка Жунушбаева, Дамиру Орозову и Нургуль Бакирову. Им из 46 кандидатов удалось набрать наибольшее количество баллов при первичном отборе. Однако выбор нардепов удовлетворили лишь двое - Нургуль Бакирова и Кыдык Жунушбаев.