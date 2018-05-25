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При выдаче справок и документов налоговики будут использовать веб-камеры

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- ВБ
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Государственная налоговая служба внедряет применение веб-камеры во время выдачи справок и документов в "Едином окне" территориальных налоговых органов.

Такое новшество фискальный орган намерен использовать с целью усиления контроля за выдачей справок и документов о налоговой регистрации импортеров товаров из государств-членов ЕАЭС и справок об отсутствии налоговой задолженности у налогоплательщика.

В соответствии с порядком применения веб-камеры сотрудник "Единого окна" применяет устройство при выдаче справки/документа путем фиксации и сохранения изображения налогоплательщика, обратившегося в налоговый орган, с указанием даты, времени и регистрационного номера, идентичной с датой, временем и регистрационным номером выдаваемой справки/документа.

В случае отказа от фиксации своего изображения на веб-камеру налогоплательщик подписывает письменный отказ.

Напомним, что в "Единых окнах" оказывают комплекс налоговых услуг, в том числе осуществляют выдачу и продление патентов, справок, а также прием отчетов, расчетов и деклараций, сообщает пресс-служба ГНС.

URL: https://www.vb.kg/371071
Теги:
ГНС, налоги, импорт, ЕАЭС
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