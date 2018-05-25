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Сидящий в СИЗО ГКНБ мэр Джалал-Абада уволился

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- ВБ
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Премьер-министр Кыргызской Республики Мухаммедкалый Абылгазиев подписал распоряжение, согласно которому в соответствии с пунктом 1 части 6 статьи 43 Закона Кыргызской Республики "О местном самоуправлении" ( на основании личного заявления - ред.), Авазов Салайдин Абдивалиевич освобожден от занимаемой должности мэра города Джалал-Абад Джалал-Абадской области Кыргызской Республики согласно поданному заявлению, сообщает отдел информобеспечения аппарата правительства КР.

Напомним, бывший генеральный директор ОАО "Электрические станции" и теперь уже бывший мэр Джалал-Абада Салайдин Авазов в данный момент находится в СИЗО ГКНБ. 19 апреля 2018 года в рамках возбужденного генеральной прокуратурой Кыргызской Республики уголовного дела по факту коррупции при реализации проекта "Модернизация ТЭЦ г. Бишкек" ему предъявлено обвинение по признакам в совершении преступления, предусмотренного ст. 303 ч.1 (Коррупция) УК Кыргызской Республики.

URL: https://www.vb.kg/371072
Теги:
ГКНБ, СИЗО, ТЭЦ, Джалал-Абадская область, уголовная ответственность, мэр
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