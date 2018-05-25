Золотодобытчики похвалили главу Госагентства охраны окружающей среды

Директор государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства при Правительстве Кыргызской Республики (ГАООС и ЛХ) Абдыкалык Рустамов принял представителей ОсОО "Джи Эл Макмал Девелопинг".

Глава ГАООС и ЛХ А. Рустамов отметил, что Госагентство всегда готово оказывать консультативную помощь по проекту строительства Золотоизвлекательной фабрики в Тогуз-Тороуском районе и рассмотрит все представленные компанией материалы в рамках законодательства КР.

Представители ОсОО "Джи Эл Макмал Девелопинг" высоко оценили проводимую работу ГАООС и ЛХ и выразили благодарность директору Рустамову за оказываемую всестороннюю поддержку в реализации проекта по строительству Золотоизвлекательной фабрики в Тогуз-Тороуском районе.

Кроме того, представители ОсОО "Дж Эл Макмал Девелонинг" заверили, что в ближайшее время проведут консультации с общественностью и разъяснительные работы с местными жителями в Тогуз-Тороуском районе, по результатам которых предоставят все материалы по проекту строительства золотоизвлекательной фабрики в Тогуз-Тороуском районе в ГАООС и ЛХ для проведение государственной экологической экспертизы.

Справка: Учредители ОсОО "Дж Эл Макмал Девелонинг": Общество с ограниченной ответственностью "КУРАНДЫ ДЕВЕЛОПИНГ" и Ян Вэйхун. Основной вид деятельности: добыча и обогащение руд драгоценных (благородных) металлов. Руководитель - Жээналиев Максат Субанбекович.