Против компании, которая не платила рабочим из КР зарплату, возбуждено дело

Информация относительно оказания консульско-правовой помощи гражданам Кыргызской Республики, которым руководство северокурильской строительной компании ООО "СПИРО" на протяжении трех месяцев не выплачивает заработную плату.

В соответствии с обращением Канцелярии Посольства КР в РФ в адрес компетентных органов Сахалинской области (Россия) межрайонным Следственным отделом Следственного управления Следственного комитета РФ по Сахалинской области в отношении Руководства ООО "СПИРО" было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ - полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и иных установленных законом выплат.

В ходе проведенной проверки подтвердилась задолженность по зарплате в размере 633 тыс. рублей перед 45 работниками. В нарушение требований Трудового кодекса Российской Федерации, а также правил внутреннего трудового распорядка компании, руководство ООО "СПИРО" не выплачивало работникам заработную плату за период работы с марта 2018 года по настоящее время.

По итогам переговоров с участием администрации муниципалитета, местных депутатов, компетентных органов и работодателя, основная часть бастовавших граждан Кыргызской Республики отказались от своих требований и согласились продолжить работать на строительных объектах ООО "СПИРО". Руководство ООО "СПИРО" обязалось в ближайшее время погасить задолженность перед работниками.

МИД Кыргызской Республики держит данный вопрос на контроле.