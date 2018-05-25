На площади появится "бабочка" и "разлитая" клумба. Спасибо, Тазалык!

Сотрудники МП "Тазалык" украшают территорию площади Ала-Тоо новыми цветочными композициями.

Цветочные композиции в виде бабочек и "разлитых" клумб будут расположены рядом с картинной галереей на пересечении проспекта Чуй и бульвара Эркиндик.

Для посадок были использованы такие сорта цветов, как сальвия, тагетис (лимонный, красный), агератум, алиссум, колеус и седум.

Напомним, что ранее сотрудниками МП "Тазалык" на центральной площади Ала-Тоо была высажена цветочная композиция в виде часов, которые показывают точное бишкекское время.

Мэрия города Бишкек убедительно просит бережно относиться к труду сотрудников МП "Тазалык" и не портить создаваемую красоту.