Забирайте баранов с джайлоо - опять штормовое со снегом!!!

Штормовое предупреждение: ожидается неустойчивая погода!

27 мая днем, 28 мая и 29 мая ночью ожидается неустойчивая погода: 27 мая днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. 28 мая и 29 мая ночью на большей части территории дожди, грозы, в летних пастбищах возможен переход дождя в снег, в горных районах снег. В Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях осадки сильные. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 м/с, 27 мая днем и 28 мая с порывами до 17-22 м/с.

28 мая днем и 29 мая ночью ожидается понижение температуры воздуха: 28 мая днем в зоне земледелия Чуйской, Таласской областей 13…18°, в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей 16…21°, в предгорных районах 14…19°, в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей 12…17°, в горных районах 2…7°, в высокогорных районах -2…+3°.

29 мая ночью Чуйской, Таласской областей 3…8°, в зоне земледелия Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областей 5…10°, в предгорных районах и в зоне земледелия Иссык-Кульской и Нарынской областей 1…6°, в горных районах 0…-5°, в высокогорных районах -5…-10°. Такая неустойчивая погода осложнит выпас и содержание скота на летних пастбищах, работу автотранспорта, предприятий связи, энергетических и коммунальных служб.

В период с 28 по 31 мая 2018г, в связи с ожидаемыми локальными ливневыми дождями по предгорным и горным районам Ошской, Жалал-Абадской и Баткенской областей селеопасно.

Прогноз погоды на территории республики с 26 мая по 1 июня

26 мая без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.

27 мая ночью без осадков, днем в Чуйской, Таласской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях на большей части территории дожди, грозы, в высокогорных районах снег. В Иссык-Кульской и Нарынской областях без осадков.

28 мая и 29 мая ночью на большей части территории дожди, грозы, в летних пастбищах возможен переход дождя в снег, в горных районах снег. В Чуйской, Ошской, Жалал-Абадской, Баткенской областях осадки сильные. На высокогорных участках дорог гололедица. Ветер западный 4-9 метров в секунду, 27 мая днем и 28 мая с порывами до 17-22 метров в секунду.

29 мая днем и 30 мая ночью без осадков.

30 мая утром и днем на большей части территории дожди, в горных районах снег. Ветер северо-западный 4-9 метров в секунду, с порывами до 15-20 метров в секунду.

31 мая и 1 июня в предгорных и горных районах кратко временные дожди, в горных районах снег, в долинных районах без осадков. Колебание температуры воздуха.

Прогноз погоды по городу Бишкек

26 мая и 27 мая ночью без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.

27 мая днем кратковременный дождь, гроза.

28 мая временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду, с усилением до 15-20 метров в секунду.

Прогноз погоды по городу Ош

26 мая и 27 мая ночью без осадков. Ветер юго-восточный 4-9 метров в секунду.

27 мая днем и 28 мая временами дождь, гроза. Ветер западный 4-9 метров в секунду.

Пресс-служба МЧС КР